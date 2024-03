Įspūdingą pergalių seriją pratęsę Vilniaus „Šviesos“ rankininkai pasivijo suklupusį lyderį

„Šviesos“ rankininkai namuose 33:22 (17:13) nugalėjo ketvirtą vietą užimančią Alytaus „Varsos-Stronglaso“ komandą ir iškovojo jau aštuntą pergalę iš eilės. Nugalėtojams Karolis Bliuvas pelnė 8 įvarčius, po 5 įvarčius prie pergalės pridėjo Skirmantas Plėta, Valdas Drabavičius ir Mantas Urvikis. Alytaus ekipai 5 įvarčius pelnė Žygimantas Micevičius, 4 įvarčius įmetė Tadas Stankevičius.

„Aštuonios pergalės iš eilės yra tikrai solidus pasiekimas. Kiekviena komanda kelia sau tikslą, kad sezono pabaigoje būti optimalios sportinės formos. Nemanau, kad mes jau pasiekėme geriausią sportinę formą, nes dar trūksta ir kelių svarbių žaidėjų, kurie turi grįžti po traumų. Bet džiugina vyrų nusiteikimas. Taip kovojant ir yra pasiekiamos pergalės. Tikimės pratęsti pergalių seriją ir toliau. Labai svarbu tapti reguliariojo sezono nugalėtojais ir atkrintamosiose varžybose įgyti savo aikštelės pranašumą. Gausus mūsų sirgalių būrys yra lyg aštuntas žaidėjas, todėl namuose turime nemažą pranašumą prieš varžovus“, – komentavo „Šviesos“ treneris Žygimantas Sinkevičius.

Per 16 rungtynių 27 taškus surinkusi „Šviesa“ nuo pirmaujančio „Dragūno“ atsilieka vos vienu tašku. Be to, Klaipėdos komanda yra sužaidusi rungtynėmis daugiau.

„Dragūno“ rankininkai namuose minimaliu skirtumu 30:31 (19:15) pralaimėjo trečią vietą reguliariajame sezone užsitikrinusiam Kauno „Granitui-Kariui“. Nugalėtojus į priekį vedė 9 įvarčius pelnęs Modestas Štarolis ir 8 įvarčius įmetęs Manvydas Lazauskas. „Dragūno“ komandai 7 įvarčius surinko Gytis Šmantauskas, po 6 įvarčius įmetė Mykolas Lapiniauskas ir Lukas Juškėnas.

„Pirmą kėlinį žaidėme lyg iš natų ir viskas pavyko – greitos atakos, taktinis puolimas, gerai gynėmės. Bet po pertraukos tarsi kažkokios antgamtiškos jėgos pradėjo veikti komandą ir viskas apsivertė aukštyn kojomis. Komanda tapo tarsi neatpažįstama. „Granitas“ ir toliau žaidė tą patį drausmingą žaidimą ir nieko nekeitė, bet pasikeitėme mes patys. Po pertraukos niekas aikštelėje nesigavo, nors pirmas kėlinys buvo labai geras. Tai jau tampa lyg kokiu mūsų sindromu, kad antrame kėlinyje žaidimas pasikeičia į blogą pusę. Bet dar niekas neprarasta ir tik paskutinis turas lems, kas taps reguliariojo sezono nugalėtoju ir turės savo aikštelės pranašumą. Norisi laimėti ir dėl žiūrovų, nes jų gretos Klaipėdoje nuolat auga ir mūsų arena tampa vis garsesnė“, – sakė „Dragūno“ treneris Gintaras Cibulskis.

Priešpaskutiniame reguliariojo sezono ture kovo 27 d. „Šviesos“ rankininkai svečiuose susitiks su „Granito-Kario“ ekipa ir pergalės atveju vilniečiai pakils į pirmą vietą.

Tačiau galutinę rikiuotę lems paskutinis turas balandžio 6 d. Lemiame ture lyderiai „Šviesa“ ir „Dragūnas“ susikaus tarpusavyje Vilniuje.