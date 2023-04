Tragiškas įvykis: liepsnose žuvo triskart Dakaro ralio nugalėtojas

Tragiška avarija įvyko ketvirtojo greičio ruožo 54-ajame kilometre. Į P.Garrouste vairuojamą „Polaris RZR“ 140 km/val. greičiu rėžėsi kitas lenktynių dalyvis. Pranešama, kad visa smūgio jėga teko tai pusei, kurioje sėdėjo L.Lichtleuchteris. Beveik iš karto po avarijos motobagis paskendo liepsnose ir 40-metis prancūzas žuvo. Tuo tarpu P.Garrouste, nors ir patyrė nudegimų, spėjo ištrūkti iš motobagio ir liko gyvas.

Laurent Lichtleuchter, a 3× Dakar Rally T2-winning navigator, died instantly in Wednesday's Morocco Desert Challenge stage when his and Patrice Garrouste's car was T-boned and caught fire.https://t.co/QXiTphnIFF pic.twitter.com/2sOIWEcl9e

