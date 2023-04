Olimpiniam prizininkui buvo 101-eri.

Artimiausios olimpinės žaidynės 2024 m. vyks Paryžiuje.

Rest in Peace, Herb Douglas.



Not just one of the best Pitt men.



Not just one of the best Pittsburghers.



We lost an American sporting legend who lived a trailblazing life for 101 years. pic.twitter.com/NGU1JTvNZ0