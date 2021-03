Tragiška žūtis varžybose – neišsiskleidė parašiutas

30-metis vyras dalyvavo asmeninėje „Wingsuit“ rungtyje, kurioje sportininkai varžosi su specialiais kostiumais. Deja, D.Didenko parašiutas neišsiskleidė, jis dideliu greičiu trenkėsi į žemę ir neišgyveno.

Nelaimę matė ant žemės savo bičiulio laukę D.Didenko draugai ir kolegos. Jie dar desperatiškai bandė gelbėti sportininką, tačiau jau buvo per vėlu.

A man has died in a a skydiving tragedy north of Perth. Dimitri Didenko was competing in the national championships in Jurien Bay when his parachute failed I @BaumgartelSteph pic.twitter.com/YczdyWoSSM