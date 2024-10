Tragiška žinia: netikėtai mirė vos 31-erių futbolininkas

Pranešama, kad jo kūnas rastas savo namo baseine Atėnų pietinėje dalyje. Į įvykio vietą atskubėję medikai dar bandė vyrą gaivinti, bet jo gyvybės išgelbėti nepavyko.

„Galime patvirtinti, kad George'as paliko šį pasaulį. Visa šeima yra labai sukrėsta“, – BBC cituojamas šeimos pranešimas.

31-erių futbolininkas į Atėnų klubą persikėlė tik šią vasarą. Prieš tai jis septynerius metus žaidė „Sheffield United“ klube. Šį sezoną PAO gretose G.Baldockas spėjo sužaisti keturis mačus.

Nors futbolininkas yra gimęs Anglijoje, bet dėl graikiškų šaknų šeimoje atstovavo Graikijos rinktinei. Joje per keletą metų jis spėjo sužaisti dvyliką rungtynių.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.



The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB