„Tottenham“ klubas atsisveikina su treneriu Ange Postecoglou po nesėkmingo sezono

„Esame labai dėkingi Ange už jo atsidavimą ir indėlį per dvejus praleistus metus klube. Ange visada bus prisimenamas kaip trečias treneris mūsų istorijoje, iškovojęs Europos trofėjų. Visgi vadovybė vienbalsiai nusprendė, kad klubo interesams naudingiausia yra pokyčiai.

Po teigiamos 2023/2024 m. sezono pradžios „Premier“ lygoje, surinkome vos 78 taškus iš paskutinių 66 rungtynių. Kulminacija baigėsi visų laikų prasčiausiu pasirodymu „Premier“ lygoje. Nors triumfas Europos lygoje suteikė vienas geriausių akimirkų, negalime grįsti savo sprendimo emocijomis“, – skelbiama klubo pranešime.

Priminsime, jog „Tottenham“ šiame sezone finišavo vos septynioliktoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Visgi A. Postecoglou vadovaujama komanda UEFA Europos lygos finale įveikė „Manchester United“ futbolininkus.

