„Tottenham“ be pergalių paliko „Newcastle United“, mačas kurį laiką buvo sustabdytas dėl incidento tribūnoje

Jau 2-ą minutę „Newcastle United“ ekipą į priekį smūgiu galva išvedė Callumas Wilsonas, tačiau dar pirmame kėlinyje „Tottenham“ persvėrė rezultatą, kai 17-ą minutę pasižymėjo Tanguy Ndombele, 22-ą – Harry Kane‘as, o 45+4 – Sonas Heungas-minas.

78-ą minutę „Newcastle United“ žaidėjas Jonjo Shelvey už šiurkštumą užsidirbo pirmą geltoną kortelę, o dar po penkių minučių už kojos pakišimą – ir antrą, kuri tapo raudona ir žaidėjas buvo pašalintas iš aikštės.

Nepaisant to, kad šeimininkai liko dešimtyje, 89-ą minutę jiems pavyko sukurti pavojingą situaciją prie svečių komandos vartų, kuri galiausiai virto įvarčiu, kai Ericas Dieras įsimušė į savus vartus.

Visgi per likusį laiką „Newcastle United“ ekipai rezultato išlyginti nepavyko ir „Tottenham“ šventė pergalę.

Tiesa, mačas pirmojo kėlinio pabaigoje kurį laika buvo sustabdytas. Medicininis personalas skubėjo padėti vienam iš sirgalių, kuris būdamas tribūnuos pasijuto blogai. Vėliau paskelbta, kad asmuo atsigavo, tačiau vis vien buvo išgabentas į ligoninę nuodugnesniems tyrimams.

Po maždaug 10 minučių rungtynės buvo pratęstos, komandos užbaigė pirmąjį kėlinį ir patraukė į rūbinę.

„Sirgaliaus, kuriam prireikė skubios medicininės pagalbos, būklė stabilizuota ir jis jau pakeliui į ligoninę“, – vėliau rungtynių metu pranešė pats „Newcastle United“ klubas.

The supporter who was in need of urgent medical assistance has been stabilised and is on their way to hospital.



Our thoughts are with them. 🖤🤍