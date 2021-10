Pokštas virto raudona kortele: ant kito futbolininko nugaros užšokęs žaidėjas stebėjosi teisėju

Po finalinio švilpuko jis pribėgo prie Joaquino Correa, užšoko jam ant nugaros ir šventė pergalę. Problema ta, kad „Lazio“ prieš porą mėnesių paskolino J.Correa „Inter“ klubui, todėl argentinietis įsiuto dėl tokio brazilo elgesio, o teisėjas L.Felipei parodė raudoną kortelę.

Luiz Felipe got after match red card for teasing his friend and former teammate Joaquin Correa.