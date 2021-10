„Barcelonos“ legenda Dani Alvesas: „Jei komandai manęs reikia, jiems užtenka paskambinti“

„Nesmagu matyti, kas dedasi Barselonoje nuo to laiko, kai palikau klubą. Visada sakiau, kad jei „Barcelonai“ manęs kada nors reikės, tai jiems užtenka paskambinti ir aš atvyksiu padėti. Per daug myliu šį klubą, kad atsisakyčiau kvietimo. Tik nežinau, ar jiems dabar esu reikalingas

. Aš pats tikiu, kad vis dar galėčiau padėti bet kuriai ekipai, bet manau, kad „Barcelonai“ būčiau naudingesnis, nei kitai komandai, nes čia žaidžia daug jaunų futbolininkų, kuriems galėčiau padėti patobulėti“, – sakė D.Alvesas.

Šiemet olimpiniu čempionu tapęs brazilas neseniai paliko San Paulo klubą, bet baigti karjeros neplanuoja: „Mane domina tie klubai, kurie turi galimybę kovoti dėl titulų“.

Be klubo esantis D.Alvesas „Barcelonai“ būtų geras papildymas, nes nereikėtų mokėti išpirkos, be to, jis veikiausiai sutiktų žaisti už kuklią algą.