Toronte – skausmingas Valančiūno pralaimėjimas prieš buvusį klubą

Likus 12,3 sekundėms „Raptors“ pirmavo 112:110, o tuomet pergalę Kanados klubui tritaškiu įtvirtino Garry Trenas jaunesnysis.

J. Valančiūnas per 29 minutes pelnė 12 taškų (4 dvitaškiai iš 8, 4 baudos metimai iš 6), atkovojo 12 kamuolių (2 iš jų puolime), atliko du rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir prasižengė 4 kartus.

„Pelicans“ 36 taškus pelnė Brandonas Ingramas, 23 – CJ. McCollumas.

