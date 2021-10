Tomas Dimša pergalingose rungtynėse surengė rekordinį pasirodymą

34 minutes žaidęs T.Dimša pelnė 16 taškų (2/3 dvit., 3/8 trit., 3/3 baud.), atkovojo 7 atšokusius kamuolius, atliko net 11 rezultatyvių perdavimų, perėmė kamuolį, padarė 2 klaidas, 2 sykius prasižengė ir surinko 27 naudingumo balus.

Gynėjas pagerino asmeninį rezultatyvių perdavimų ir naudingumo balų rekord1 Čempionų lygoje.

Nugalėtojams 31 tašką pelnė Henry Simsas (13 atk. kam., 5 kld., 44 n. b.). 17 pridėjo Giordano Bortolani.

Pralaimėjusiems 22 taškus surinko Ianas Hummeris (7 atk. kam.), 18 – Stevanas Jelovacas, 17 – Quino Colomas (8 rez. perd.).

🧐Tomas Dimsa #BasketballCL career-high: 8 assists.

Tomas Dimsa at the half tonight: 8 assists 🎁@Treviso_Basket are up 14 on AEK in Athens at the half! pic.twitter.com/c5n5EDFOTg