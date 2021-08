Tokijuje – homoseksualės protestas ir neįtikėtinas BMX triukas

Pirmą kartą istorijoje olimpiadoje vyko BMX dviračių laisvojo stiliaus varžybos. Čia aukso medalį iškovojo britė Charlotte Worthington. Jai pirmas bandymas finale buvo nesėkmingas (38.60), bet antru mėginimu ji surinko net 97.50 balo ir sukūrė istoriją, kai atliko „360 backflip“ triuką. Anksčiau to nebuvo padariusi nė viena moteris.

Moterų rutulio stūmime triumfavo kinė Gong Lijiao su karjeros rekordu – 20,58 m. Sidabrą laimėjo charizmatiškoji amerikietė Raven Saunders (19,79), o bronzą – legendinė Naujosios Zelandijos sportininkė Valerie Adams (19,62).

R.Saunders vėliau vykusioje apdovanojimų ceremonijoje nusprendė protestuoti ir sukryžiavo rankas. Ji sakė, kad sukryžiuotos rankos žymi kryžkelę, kurioje susitinka visi užguiti žmonės. 25-erių R.Saunders yra juodaodė homoseksualė, todėl priklauso ne vienai mažumai, susiduriančiai su įvairiomis problemomis.

Charlotte Worthington

congratulations! Thank you for your impression.



シャーロット・ワーシントン選手

おめでとうございます!

感動をありがとう。#Tokyo2020#BMXフリースタイル pic.twitter.com/hKOQ2Nj6Nb