To dar nebuvo: Lietuvos biatlonininkės iškovojo 4 kelialapius į olimpines žaidynes

Moterų 7,5 km sprinte dramatiškai nugalėjo vokietė Franziska Preuss (20 min. 57.2 sek., 0 baudos ratų). 4-ą pergalę šiame sezone iškovojusi vokietė vos 0.2 sek. aplenkė prancūzę Lou Jeanmonnot (0 baudos ratų). Trečia buvo suomė Suvi Minkkinen (+21.9, 0), pakartojusi geriausią karjeros rezultatą.

F.Preuss tuo pačiu iškovojo „krištolinį gaublį“ bendroje sezono sprinto rungties įskaitoje.

