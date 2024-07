Tituluočiausia Didžiosios Britanijos raitelė traukiasi iš olimpinės rinktinės: viskas dėl prieš 4 metus daryto įrašo

Skelbiama, kad vaizdo įraše užfiksuota, kaip ji per treniruotę padarė „vertinimo klaidą“, o vaizdo įraše pasak „Daily Mail“ matoma, kaip britė „pakartotinai plaka arkliui į kojas“. Toks elgesys vertinamas kaip prieštaraujantis arklių gerovės principams.

Ch.Dujardin Paryžiaus olimpinėse žaidynėse turėjo varžytis tiek individualioje dresūroje, tiek ir komandinėje rungtyje, kartu su Carlu Hesteriu ir Lottie Fry. Tikimąsi, kad komandoje ją pakeis Becky Moody.

Team GB's three-time Olympic dressage champion Charlotte Dujardin WITHDRAWS from Paris Games over video emerges showing her making an 'error of judgement' in a coaching session, allegedly whipping a horse on the legs repeatedly. Animals are not property, respect their RIGHTS! pic.twitter.com/v8WI7Fkkpd

