Titulą apgynusi Rose Namajunas: „Būtų nuostabu atvežtį čempionės diržą į Lietuvą“

Čempionė užsiminė, kad norėtų sugrįžti į Lietuvą ir aplankyti giminaičius.

„Ar planuoju grįžti į Lietuvą? Tai būtų nuostabu. Labai norėčiau pamatyti močiutes ir kitus giminaičius. Neseniai gimė mano sūnėnas, kurio dar nemačiau. Taip pat turiu ir mažą dukterėčią, kuriai jau beveik dveji metukai. Daug kas nutiko nuo paskutinio karto, kai ten buvau. Paskutinį kartą, kai ten buvau, žmonės tikrai buvo išprotėję ir labai susijaudinę. Būtų nuostabu ten nuvežti čempionės diržą“, – Arieliui Helwani „MMA Hour“ laidoje sakė R.Namajunas.

Lietuvių kilmės kovotoja patikino, kad į UFC narvą norėtų grįžti 2022 m. balandį arba netgi dar anksčiau, jei sugebės greitai atsistatyti po kovos su W.Zhang. R.Namajunas pažymėjo, kad ją dabar labiausiai domintų kova prieš Carlą Esparzą.

Tokia kova būtų prasminga tiek pagal reitingą, tiek todėl, kad R.Namajunas trokšta revanšo už nesėkmę 2014 m. Kitas ryškiausias šios svorio kategorijos žvaigždes – W.Zhang ir Joanną Jedrzejczyk – R.Namajunas jau nugalėjo po 2 kartus.

