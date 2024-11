Titaniškos Dončičiaus ir Irvingo pastangos pergalės „Mavericks“ negarantavo

Luka Dončičius pralaimėjusiems per 42 žaidimo minutes surinko 34 taškus (5/14 dvit., 4/10 trit., 12/15 baud.), atkovojo 7 atšokusius kamuolius, atliko 15 rezultatyvių perdavimų, perėmė 2 kamuolius, bet pažeidė taisykles 3 kartus bei suklydo 2 sykius.

Visgi Ricko Carlisle auklėtiniai žaidė komandiškiau ir net šeši krepšininkai pelnė dviženklį taškų skaičių.

Indianą į pergalę vedė geriausias sezono rungtynes sužaidęs Mylesas Turneris, kuris įmetė 30 taškų bei atkovojo 11 kamuolių. Tyrese Haliburtonas surinko 25 taškus ir 12 perdavimų.

