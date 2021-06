Po kelias dešimtis minučių trukusios slegiančios nežinios galiausiai ėmė sklisti geros naujienos. Medikai aikštėje atgaivino futbolininką, stabilizavo jo būklę ir nugabeno į ligoninę. Iš ten atskriejo dar daugiau gerų žinių – Ch.Erikseno agentas patikino, kad futbolininkas yra sąmoningas, pats kvėpuoja ir gali kalbėti.

Tikru didvyriu tapo Ch.Erikseno komandos draugas Simonas Kjaeras. Danijos rinktinės gynėjas iš karto po komandos draugo nelaimės suskubo prie Ch.Erikseno ir padarė viską, kad saugas neužspringtų liežuviu ir per keletą sekundžių padarė viską, kad medikai kuo skubiau galėtų suteikti pagalbą danui.

Tuomet S.Kjaeras sukvietė kitus Danijos rinktinės žaidėjus sustoti ratu aplink gaivinamą Ch.Erikseną, kad žiniasklaidoje nepasklistų sukrečiančios nuotraukos. Taip pat Danijos rinktinės kapitonas pasirūpino užuojauta sukrėstai Ch.Erikseno žmonai, buvusiai šalia aikštės.

Massive respect to Simon Kjær, he made sure that Eriksen didn't swallow his tongue when he was unconscious, made sure he was in the right position, got the squad to surround Eriksen so the media didn't continue filming him and made sure Eriksen's wife was comforted.



Hero. 🙏🏻🇩🇰❤ pic.twitter.com/QzsyLsnpdC