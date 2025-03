Tenisininkas Edas Butvilas triumfavo turnyre Graikijoje

Finalą kiek geriau pradėjo S.Parkeris, kuris ketvirtajame geime laimėjo lietuvio padavimų seriją (1:3). Visgi, vėliau E.Butvilas susitvarkė su startiniu jauduliu ir pradėjo demonstruoti kur kas geresnį žaidimą.

Šeštajame geime lietuvis atstatė pusiausvyrą, o aštuntajame vėl laimėjo varžovo padavimų seriją. Setą E.Butvilas užbaigė įspūdingu spurtu 5:0 (6:3).

Lietuvio laimėtų geimų serija nesibaigė ir antrojo seto pradžioje. E.Butvilas jau pirmajame geime realizavo „break pointą“. Antrajame geime lietuvis atlaikė varžovo „spaudimą“, o trečiajame vėl laimėjo S.Parkerio padavimų seriją.

Ketvirtajame geime E.Butvilas vėl turėjo vargo savo padavimų metu, bet S.Parkeris nerealizavo „break pointo“, o lietuvis laimėjo net 9-ą geimą iš eilės (4:0) ir dar atliko nuostabų smūgį.

S.Parkeris galiausiai nutraukė „sausą“ atkarpą penktajame seto geime, o šeštajame nerealizavo „break pointo“. Aštuntajame geime E.Butvilą kiek ėmė kaustyti įtampa ir lietuvis pralaimėjo savo padavimų seriją (5:3).

Visgi, E.Butvilas greitai persigrupavo, devintajame geime susikūrė porą lemiamų taškų ir realizavo antrąjį iš jų po varžovo dvigubos klaidos.

E.Butvilui pergalė užtikrino 50 ATP vienetų reitingo taškų ir 7530 eurų. Pergalė finale lietuvį virtualiame ATP reitinge pakėlė net į 195-ą poziciją ir jis atsidūrė vos per 10 taškų nuo pirmosios Lietuvos raketės Viliaus Gaubo.

E.Butvilas yra 4-as lietuvis po Ričardo Berankio, Lauryno Grigelio ir V.Gaubo, kuris atsidūrė antrajame ATP reitingo šimtuke.

Žaidėjai, kurie patenka į antrąjį šimtuką, gali būti ramūs dėl vietos „Didžiojo kirčio“ turnyrų kvalifikacijose.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Kretoje prizų fondą sudarė 54 tūkst. eurų.

Hersonissos 1 Ch F: EDAS BUTVILAS JUST WON HIS 2ND CAREER CH TITLE!!! 🙌🔥 D. Stuart Parker 6-3, 6-3.



Bro couldn't serve it out so breaking ftw then but had the lob been in-



P.S. Brace yourselves, he is so coming 👀 (this LT gen yes)



🎥 @ATPChallenger pic.twitter.com/Qghc6LXeTu