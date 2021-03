Teisėjams priekaištų negailėjęs Sabonis: nesuprantu, ką jie mato ir švilpia

Tai buvo jau penktoji klubo nesėkmė per pastarąsias šešerias rungtynes. Pats lietuvis per 39 minutes atliko trigubą dublį, kai pelnė 18 taškų, atkovojo 11 kamuolių, atliko 11 rezultatyvių perdavimų.

Vis dėlto po rungtynių krepšininkas negailėjo kritikos teisėjams.

„Nesuprantu taisyklių traktavimo. Man į veidą ir smakrą buvo suduota jau gal trejose rungtynėse, bet teisėjai to neįvertino net paprastomis pražangomis.

O aš už panašų veiksmą, kai netyčia pataikiau varžovui į veidą, buvau nubaustas nesportine pražanga. Nesuprantu, ką jie mato ir kaip švilpia. Manau, kad teisėjai turi švilpti vienodai į abi puses“, – teigė D. Sabonis.

Lietuvis apeliavo į teisėjų komandos draugui Mylesui Turneriui užfiksuotą nesportinę pražangą.

Šis sukdamasis netyčia alkūne trinktelėjo varžovų lyderiui Jamesui Hardenui į veidą. Pastarasis mače surinko 40 taškų, atliko 15 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 10 kamuolių.

„Mums tiesiog nepavyko sustabdyti varžovų. Jamesas Hardenas darė tai, ką jis įprastai ir daro. Mėginome prieš jį gintis visais įmanomais būdais. O jei ir pavykdo sustabdyti varžovų atakąi, nesugebėdavome atkovoti kamuolio. Tai darė mus pažeidžiamus ir jie tuo naudjoso“, – apie rungtynes kalbėjo D. Sabonis.

Po nesėkmės prieš „Nets“ ekipą „Pacers“ Rytų konferencijoje žengia dešimtoje vietoje.

This is the problem with the Flagrant calls. This play was called a common foul upon review. Sabonis gets dinged by Porter’s elbow v Denver (and this has been called common multiple times when Sabonis has been struck in the head this season) 1/2 #PacersNets pic.twitter.com/lHd498It2a