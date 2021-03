Skaudi žinia iš už Atlanto: traumą patyręs ilgametis NBA krepšininkas – paralyžiuotas

Vokietis, kuriam netrukus sukaks 49-eri, sausio mėnesį Jutos valstijoje (JAV), kur ir gyvena, važinėjo dviračiu, kai jį partrenkė automobilis. Sh.Bradley patyrė sunkią nugaros smegenų traumą ir liko paralyžiuotas.

„Žmona Carrie prižiūri Shawną visą dieną, juo taip pat rūpinasi geriausi specialistai, todėl Bradley išlieka pozityvus. Jis tikisi, kad ši nelaimė padės atkreipti visuomenės dėmesį į būtinybę užtikrinti dviratininkų saugumą kelyje“, - teigiama „Mavericks“ klubo pranešime.

Our thoughts are with Shawn and his family at this time. #MFFL pic.twitter.com/u42LcDRmQ1