Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Tautų lyga: Lichtenšteinas 0:0 Lietuva (Vyksta 1 kėl., GYVAI)

2026-09-24 21:45 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 21:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos rinktinė ketvirtadienį vakare UEFA Tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose susitiks su Lichtenšteino futbolininkais. Kviečiame sekti šio susitikimo eigą nuo 21.45 val. kartu suSportas.lt“ portalu.

Rungtynių akimirka | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Lietuvos rinktinė ketvirtadienį vakare UEFA Tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose susitiks su Lichtenšteino futbolininkais. Kviečiame sekti šio susitikimo eigą nuo 21.45 val. kartu suSportas.lt“ portalu.

REKLAMA
0

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Rungtynių eiga
Svarbiausios naujienos
43 min.

Aronas Sele atliko smūgį iš tolimos distancijos, tačiau kamuolys sudrebino vartų konstrukciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

31 min.

Puikaus A. Kučio perdavimo sulaukęs Edgaras Utkus atsidūrė vienas prieš vartininką, tačiau net atlikti smūgio nepavyko.

REKLAMA
REKLAMA
27 min.

Gvidas Gineitis baudos smūgio metu pasiuntė kamuolį vartų link, tačiau sukurti pavojaus nepavyko.

REKLAMA
19 min.

P. Širvys atliko dar vieną pavojingą smūgį galva, tačiau šį kartą kamuolį meistriškai atrėmė vartų sargas.

REKLAMA
REKLAMA
14 min.

Pijus Širvys standartinės situacijos metu atliko smūgį galva, tačiau nukreipti kamuolio į vartus nepavyko.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
8 min.

Justas Lasickas atliko smūgį iš tolimesnės distancijos, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė.

REKLAMA
2 min.

Armandas Kučys susistabdė kamuolį baudos aikštelėje, tačiau atlikti smūgio nepavyko.

1 min.

Rungtynės prasideda!

REKLAMA
20:59

Lichtenšteino rinktinės startinis vienuoliktukas šio vakaro rungtynėms:

20:38

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

Įdomūs faktai prieš rungtynes:

• Tautų lygos D grupės antroje grupėje varžosi Lietuvos, Lichtenšteino ir Azerbaidžano rinktinės.

• Grupėje pirmą vietą užėmusi komanda iškart pakils į aukštesnį divizioną, antras vietas užėmusios vienuolikės žais atkrintamąsias varžybas su dviem ketvirtas vietas C diviziono grupėse užėmusiomis komandomis.

REKLAMA

• Lietuvos ir Lichtenšteino rinktinės iki šiol tarpusavyje susitiko šešis kartus – visos dvikovos buvo oficialios atrankos į didžiuosius čempionatus rungtynės. Lietuvos rinktinė laimėjo keturis mačus, vienas susitikimas baigėsi lygiosiomis, o vieną pergalę iškovojo Lichtenšteinas.

• Žvelgiant į istorinius Lichtenšteino lyderius, akys pirmiausia krypsta į du vardus – vartininką Peterį Jehle bei puolėją Mario Fricką. Būtent pastarasis yra rezultatyviausias visų laikų rinktinės žaidėjas, per 125 susitikimus įmušęs 16 įvarčių ir artimiausią persekiotoją lenkiantis net septyniais tiksliais smūgiais. Iš karjerą vis dar tęsiančių futbolininkų daugiausiai įvarčių yra įmušęs dabartinis rinktinės kapitonas Nicolasas Hasleris, kurio sąskaitoje – 7 tikslūs smūgiai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

• Lichtenšteinas, kaip ir Lietuva, vis dar niekada nėra patekęs į finalinį Europos arba pasaulio čempionato etapą.

• Lietuviai kitas rungtynes Tautų lygoje žais rugsėjo 27-ąją dieną, sekmadienį, su Azerbaidžanu.

Trenerių ir žaidėjų komentarai:

„Kažkokia įtampa yra, bet turime žaidėjų, kurie yra europinio lygio. Tikiu, kad mūsų komanda tikrai yra stipresnė daugeliu, galbūt net ir visais komponentais už šį priešininką, bet tai mums negarantuos sėkmingo galutinio rezultato, nes turėsime įveikti maksimalią priešpriešą. Galbūt varžovai mūsų nemato tokiais dideliais favoritais, nežinau, kaip jie mus vertina, tačiau tai galbūt mums net ir neturėtų rūpėti. Svarbiausia mums patiems išeiti su maksimaliu atsidavimu, susikaupimu ir daryti tai, ką turime. Žinome, ką turime daryti, žinome, kaip reikia pralaužti jų gynybą, kur gali būti mūsų raktai į erdvių atrakinimą, į tų erdvių, iš kurių galėtume pasiekti įvartį, susikūrimą. Turime nežiūrėti į reitingo lenteles, komandų pavadinimus ar priešininkų vardus, kurių galbūt nesame girdėję ir turime išmokti žaisti su susikaupusia įtampa. Mūsų pagrindinis uždavinys yra mūsų pačių žaidimas, jo kokybė, ramybė. Nebūtinai čia viskas turi greitai gautis, bet kad tai vyktų, reikės kantrybės, greičio ir ištvermės. Bus fizinių dvikovų, galbūt bus kažkokių provokacijų ir laiko deginimo. 

REKLAMA

Ši komanda gal ir neturi labai skambių vardų, bet du jų geri žaidėjai rungtyniauja aukščiausioje Šveicarijos lygoje. Taip pat vienas jų futbolininkas ilgus metus žaidė Italijos „Serie B“. Kaip bebūtų, ši komanda savo trūkumus kompensuoja didele aistra, kova, noru ir komandiškumu ir kartais tai sukelia didelių problemų gerokai garsesnėms komandoms.“

Edgaras Jankauskas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris

„Dabar, galima sakyti, su įvarčiais esu kažkokioje duobelėje, bet į kiekvienas rungtynes einu su vienu tikslu – padėti komandai. Ar tai būtų įvarčiai, sunkus darbas, tas juodas, ar galbūt nematomas darbas. Tai motyvuoja ir stumia į priekį, kad reikėtų pramušti ledus. Sakyčiau, kad man tikrai labiau patinka būti dominuojančia komanda. Ir klube daugumoje rungtynių esame dominuojanti komanda. Patinka kurtis momentus, dažniau turėti kamuolį, mažiau eikvoti energijos gynybiniams veiksmams ir daugiau dėmesio skirti atakoms. Faktas, kad sunkiau, kai erdvės yra mažesnės ir kai varžovas susispaudžia, bet tai gali padaryti tave geresniu žaidėju, jeigu randi tuos plyšius, atsiduri tose zonose, į kurias kamuolys turi ateiti. Tai yra žymiai sunkiau, bet paskui ateityje tampa žymiai lengviau. 

REKLAMA

Manau, pirmasis įvartis turės didelę įtaką. Jeigu mes pirmieji įmuštume, tada kažkokia rungtynių įtampa nukristų nuo mūsų pečių ir galbūt pradėtume žaisti lengviau. Apskritai, svarbiausia yra pasiekti pergalę, o kokiu rezultatu – nėra taip svarbu. Faktas, kad aikštėje norime mėgautis ir jeigu varžovas leis mums tai daryti, manau, kad tikrai turime pakankamai kokybės pelnyti ne vieną įvartį. Kad ir kaip būtų, turime laikytis trenerių paruošti plano. Gali būti ir klampios rungtynės, bet daug kas priklauso nuo mūsų pačių.“

Armandas Kučys, Lietuvos rinktinės puolėjas

Komandų formos:

 

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų