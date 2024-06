Tarp plento čempionato nugalėtojų – ir į olimpinį Paryžių vyksianti trekininkė

Gausiausia buvo jaunučių vaikinų grupė. Joje susirinko 38 dviratininkai. Moterų elito grupėje nugalėtojos titulą apgynė Olivija Baleišytė („Dubai Police Cycling Team“), o vyrų elito grupėje pirmą kartą pergalę šventė Venantas Lašinis („Energus Cycling Team“).

O. Baleišytė, kuri dalyvaus Paryžiaus olimpinių žaidynių treko varžybose, 27 km distanciją įveikė per 39 min. 35,1 sek. (vid. greitis – 40,92 km/h). Olivija šioje rungtyje 2018 m. iškovojo sidabrą, 2021 m. – bronzą, o pernai – auksą. Sidabro medalis atiteko Skaistei Mikašauskaitei (Kauno SM „Gaja“, +30,2 sek.), o bronzos – Eglei Dubauskaitei (Kauno SM „Gaja“, +2.12,6).

V. Lašinis 2020-2022 m. šioje rungtyje pelnė bronzos medalius, pernai iškovojo sidabrą, o šiemet užkopė ant pirmojo prizininkų pakylos laiptelio. Tiesa, čempionate nedalyvavo 2022 ir 2023 m. šalies čempionas Aivaras Mikutis („Tudor Pro Cycling U-23“).

Venantas 27 km distanciją įveikė per 33 min. 51,8 sek. (vid. greitis – 47,86 km/h). Antrą vietą užėmęs Kristupas Mikutis („Voltas – Tartu2024 by CCN“/Šilalės SM) nugalėtojui pralaimėjo 5,7 sek. Bronzos medalį antrus metus iš eilės pelnė Rokas Kmieliauskas (Kauno SM „Gaja“/„Energus Cycling Team“, +30,3 sek.). Ketvirtas liko Rokas Adomaitis („Voltas – Tartu2024 by CCN“). Jį nuo medalio skyrė vos 0,7 sek.

Šalies jaunimo vaikinų asmeninių lenktynių (27 km) čempionu pirmą kartą tapo Jomantas Venckus (Kauno SM „Gaja“) – 34 min. 8,2 sek. (vid. greitis – 47,46 km/h). Antras buvo Aironas Gerdauskas (Utenos DSC, +1.07,9), o trečias – Olegas Ivanovas (Kauno SM „Gaja“/„Energus Cycling Team“, +2.14,5).

Jaunių merginų lenktynėse (15 km) Lietuvos jaunių čempionė titulą iškovojo Gabija Jonaitytė (Panevėžio DSK „Fortūna“, treneriai Vytautas Indreliūnas ir Vitalija Breivienė) – 21 min. 38,5 sek. (vid. greitis – 41,594 km/h). Antrą vietą iškovojo Miglė Daneikaitė (Utenos DSC, +1.15,5), o trečią – Mantė Bidvaitė (Klaipėdos „Viesulo“ SC, +2.04,8).

Jaunių vaikinų lenktynes (27 km) laimėjo Arnas Bilertas (Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija/Simonos Krupeckaitės sporto akademija, treneris Algimantas Buividas) – 35 min. 13,1 sek. (vid. greitis – 46 km/h). Sidabras atiteko Titui Laurinavičiui (Kauno SM „Gaja“, +15,6 sek.), o bronza – Dovydui Bružui (Panevėžio Raimundo Sargūno SG/Simonos Krupeckaitės SA, +1.04,1).

Jaunučių merginų lenktynėse (15 km) pirma buvo Augustė Mikutytė (Šilalės SM/DSK „Kvėdarna“, treneris Kęstutis Česaitis) – 22 min. 5,2 sek. (vid. greitis – 40,75 km/h). Antrą vietą užėmė Augustė Audinytė (Šilalės SM/DSK „Kvėdarna“, +14,3 sek.), o trečią – Monika Liutinskaitė (Klaipėdos „Viesulo“ SC, +1.02,9).

Jaunučių vaikinų lenktynėse (15 km) aukso medalį iškovojo iš Platelių (Plunges r.) kilęs Matas Kubilius (Panevėžio Raimundo Sargūno SG/Simonos Krupeckaitės SA, treneris A. Buividas) – 21 min. 15,6 sek. (vid. greitis – 42,33 km/h). Sidabras atiteko Kasparui Valinskui (Kauno SM „Gaja“, +10,8 sek.), o bronza – Lukui Skikui (Panevėžio DSK „Fortūna“, +23,3 sek.).

Iš veteranų greičiausiai 15 km distanciją įveikė Edgaras Kovaliovas („Top Team Cycling“) – 18 min. 50,5 sek. (vid. greitis – 47,77 km/h). Jis nugalėjo 35-39 m. dviratininkų grupėje.

Veteranų grupių Lietuvos čempionai:

Moterys

35 m. ir vyresnės – Inga Paplauskė („Top Team Cycling“)

Vyrai

35-39 m. – Edgaras Kovaliovas („Top Team Cycling“)

40-44 m. – Marius Ratkevičius („Colibri Cycling“)

45-49 m. – Gediminas Degutis („Minam100“)

50-54 m. – Pranas Knieža („Velo Ghost Veloma“)

55-64 m. – Lorentijus Muzikevičius („Lorent“)

65 m. ir vyresni – Vytautas Ruškys („Kovok“).

Lietuvos dviračių plento čempionatų asmeninių lenktynių elito grupės nugalėtojai (nuo 2010 metų):

2010 m. Panevėžys – Katažina Sosna ir Ignatas Konovalovas

2011 m. Utena – Aušrinė Trebaitė ir Gediminas Bagdonas

2012 m. Šiauliai – Vilija Sereikaitė ir Ramūnas Navardauskas

2013 m. Utena – Inga Čilvinaitė ir Ignatas Konovalovas

2014 m. Alytus – Aušrinė Trebaitė ir Ramūnas Navardauskas

2015 m. Ignalina – Aušrinė Trebaitė ir Ramūnas Navardauskas

2016 m. Ignalina – Aušrinė Trebaitė ir Ignatas Konovalovas

2017 m. Gargždai – Ernesta Strainytė ir Ignatas Konovalovas

2018 m. Gargždai – Daiva Tušlaitė ir Gediminas Bagdonas

2019 m. Šilalė – Katažina Sosna ir Gediminas Bagdonas

2020 m. Jonava – Katažina Sosna ir Evaldas Šiškevičius

2021 m. Utena – Inga Češulienė ir Evaldas Šiškevičius

2022 m. Kuldyga – Inga Češulienė ir Aivaras Mikutis

2023 m. Alytus – Olivija Baleišytė ir Aivaras Mikutis

2023 m. Utena – Olivija Baleišytė ir Venantas Lašinis.

Birželio 19-22 d. Veru mieste, Estijoje, vyks Baltijos dviračių plento čempionato grupinės lenktynės, kuriame bus išdalinti ir šios rungties Lietuvos čempionato medaliai.