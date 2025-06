„Tai yra ne futbolas, ne mums“: po beveik 5 val. nuo rungtynių pradžios pasibaigusiame susitikime – dramatiška „Chelsea“ pergalė prieš „Benfica“

Visgi ilgas sezonas, kuris atrodė tarsi niekada nesibaigs, galiausiai atvedė prie rungtynių, kurios irgi beveik nesibaigė. Kad ir kiek „Chelsea“ baiminosi, jog jų žygis FIFA pasaulio klubų taurėje virs varginančia kankyne, niekas jų negalėjo paruošti tam, kas įvyko: rungtynės, kurios baigėsi praėjus 4 valandoms ir 38 minutėms nuo jų pradžios.

Reecas Jamesas atliko tolimą baudos smūgį ir aikštės krašto, tačiau vietoj perdavimo į baudos aikštelę jis pasirinko smūgį. Toks anglo veiksmas užklupo varžovų vartininką nepasiruošusį ir jis tiksliu šūviu į artimąjį vartų kampą išvedė savo ekipą į priekį.

Rungtynėms artėjant link pabaigos, Slovėnijos arbitras Slavko Vinčičius sustabdė susitikimą likus keturioms minutėms dėl stiprios audros įspėjimo. Žaidėjai paliko aikštę, o žiūrovai buvo nukreipti į saugią „Bank of America“ stadiono zoną.

Audrai siaučiant Šiaurės Karolinos regione, planuotas atnaujinimo laikas kelis kartus buvo atidėtas. „Chelsea“ žaidėjai laukė rūbinėje, daugelis sėdėjo ant dviračių, bandydami palaikyti kūno ritmą. Galiausiai pasirodė vaivorykštė, tačiau grėsė kita audra, tad komandos sutarė dėl sutrumpintos apšilimo procedūros, bandydamos pabaigti rungtynes prieš grįžtant žaibams.

Tačiau viskas taip nesibaigė. Nicolasas Otamendis galva nukreipė kamuolį į vartus, o Malo Gusto, bandydamas blokuoti kamuolį šuolyje, jį palietė ranka. Nors jis buvo nusisukęs ir akivaizdu, kad neturėjo jokio tikslo žaisti ranka, tačiau pagal taisykles rankos padėtis laikyta nenatūralia, tad „Benfica“ gavo teisę mušti baudinį.

Angelis Di Maria penktą pridėto laiko minutę realizavo 11 m baudinį ir išlygino rezultatą. Tuo metu vietos laiku jau beveik buvo aštunta vakaro, o daugelis žiūrovų iš beveik 26 tūkst. susirinkusių jau buvo palikę stadioną.

Tačiau jie praleido įspūdingą pabaigą. Gianluca Prestianni buvo parodyta antra geltona kortelė vos antrą pratęsimo minutę ir „Chelsea“ išnaudojo kiekybinę persvarą. Cole'as Palmeris surado Moisesą Caicedo baudos aikštelėje ir nors jo smūgį atrėmė vartininkas Anatolijus Trubinas, bet kamuolys išsprūdo, o C. Nkunku sureagavo greičiausiai ir stipriu smūgiu pelnė įvartį.

„Benfica“ galiausiai palūžo – jie dar du kartus praleido įvarčius kontratakose: Pedras Neto įmušė jau trečią kartą per ketverias rungtynes, o Kiernanas Dewsbury-Hallas užbaigė viską techniškai pakeltu smūgiu.

„Chelsea“ treneris Enzo Maresca po mačo šventė su sirgaliais šalia atsarginių suolelio, bet neslėpė pasipiktinimo, kad tokios sąlygos buvo laikytos tinkamomis baigti rungtynes, tai jau šeštas kartas šiame turnyre, kai mačas stabdomas dėl oro sąlygų.

„85 minutes kontroliavome rungtynes, – sakė E. Maresca. – Nesuteikėme jokių progų varžovams, turėjome pakankamai šansų patys. Bet po pertraukos žaidimas visiškai pasikeitė. Tai, mano nuomone, ne futbolas.

Jau septynerios ar aštuonerios rungtynės buvo sustabdytos. Tai, atvirai kalbant, yra juokinga. Tai yra ne futbolas. Ne mums. Suprantu, kad dėl saugumo reikia stabdyti rungtynes, bet jei stabdomos septynerios ar aštuonerios rungtynės, gal tai ne ta vieta tokiam turnyrui.

Prašau, nesupraskite klaidingai. Tai puikus turnyras. Aukščiausias lygis. Džiaugiamės, kad esame tarp aštuonių geriausių. Bet jei sustabdytos šešerios ar septynerios rungtynės, tai rodo, kad reikia permąstyti vietą.“

Šios rungtynės vargu ar buvo geriausia šio turnyro reklama. Žiūrovų skaičius nuvylė, aikštės danga sukėlė neįprastus kamuolio atšokimus, o saugumo svarba – be abejo svarbi – tapo absurdiška, kai komandos buvo priverstos laukti beveik dvi valandas, kad sužaistų keturias minutes.

Šarlotė nėra tarp 2026 m. pasaulio čempionato šeimininkių, bet tik penki stadionai iš 16 turi stogus.

Šios rungtynės puikiai atspindi, su kuo žaidėjai susidurs: dvi atsivėsinimo pertraukėlės ir dar dviejų valandų pauzė dėl audros.

„Kaip sakiau – pirmas 85 minutes žaidimas buvo labai geras, – kalbėjo E. Maresca. – Tada sekė pusantros ar dvi valandos pertraukos. Ir tai jau nebe tos pačios rungtynės. Nes tempo nebėra.

Per tas dvi valandas žmonės kalbasi su šeimomis, žiūri, ar viskas gerai, žmonės valgo, juokiasi, kalba telefonu. Tai dvi valandos. Todėl aš sakau – tai ne futbolas.“

„Chelsea“ ketvirtfinalyje susikaus su San Paulo „Palmeiras“, kuri 1:0 nugalėjo „Botafogo“

Rungtynių eiga:

Lisabonos „Benfica“ – Londono „Chelsea“

Turnyro situacija: Aštuntfinalio etapas

Rungtynių data: birželio 28 d. 23:00 val.

Rungtynių vieta: „bank of America“ stadionas, Šarlotė, JAV

Kaip pamatyti rungtynes?

Tiesioginę rungtynių transliaciją nuo 22:50 val. galėsite stebėti per TV3 televiziją.

Dvikova

Abi komandos vietą kitame etape užsitikrino paskutiniame ture. „Benfica“ sugebėjo 1:0 nugalėti Miuncheno „Bayern“ ir ši pergalė leido jiems laimėti savo grupės turnyrą surinkus 7 taškus.

„Chelsea“ paskutiniame ture laukė tiesioginė akistata dėl vietos kitame etape. Su savo užduotimi jie susitvarkė užtikrintai 3:0 sutriuškindami „Esperance“.

„Benfica“ šiose rungtynėse sulauks dviejų grupės etape dėl diskvalifikacijų rungtynes praleidusių žaidėjų Alvaro Carreraso ir Andrea Belloti. Tuo tarpu „Chelsea“ vis dar versis be suspenduoto puolėjo Nicolaso Jacksono.

Įdomūs faktai prieš akistatą:

• Visas tris šių komandų buvusias akimirkas laimėjo „Chelsea“, tai padarydami vieno įvarčio skirtumu.

• „Benfica“ nesugeba įveikti Anglijos klubų jau daugiau nei 10 metų, paskutinę pergalę jie šventė dar 2014 m.

• Paskutinėse grupės etapo rungtynėse „Chelsea“ į aikštę įleido 8 prieš tai nestartavusius žaidėjus ir šiandien turėtų verstis šviežiomis jėgomis.

• Šių rungtynių nugalėtojai ketvirtfinalyje kausis su „Palmeiras“ arba „Botafogo“ komandomis.

Kas buvo kalbama prieš rungtynes?

„Visi žino, kokia stipri varžovų komanda. Nieko nereiškia, jog turnyrą pradėjome lygiosiomis su „Boca Juniors“, o paskutiniame ture nugalėjome „Bayern“. Šį sezoną jau parodėme, kad sunkiais momentais galime pademonstruoti charakterį ir parodyti geriausią savo versiją.“

Antonio Silva,„Benfica“ komandos gynėjas

„Patekome tarp 16 stipriausių komandų, tačiau čia sustoti nenorime. Kitas mūsų tikslas yra patekti tarp 8 geriausių turnyro komandų. Visgi, turime susikoncentruoti artėjančioms rungtynėms. Turnyrą galima laimėti tik laimint ateinančias rungtynes.“

Enzo Maresca, „Chelsea“ komandos vyriausias treneris

Ką prognozuoja superkompiuteris?

„Opta“ superkompiuterio favoritu yra laikoma „Chelsea“ su 58,7% patekti į kitą etapą. 41,3% įvertintos „Benfica“ galimybės. Pratęsimo sulaukta 25,7% simuliacijų.

Komandų kelias turnyre:

„Benfica“: 1 vieta C grupėje

„Chelsea“: 2 vieta D grupėje

Visos šios turnyro dienos rungtynės

19:00 val. „Palmeiras“ – „Botafogo“ GO3

23.00 val. „Benfica“ – „Chelsea“ TV3