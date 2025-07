„Tai – visiškai absurdiška“: Andy Murray'us sukritikavo Vimbldono organizatorių priimtą sprendimą Sinnerio ir Dimitrovo mačo metu

G. Dimitrovas atrodė arti didžiulės sensacijos, kai pirmavo prieš J. Sinnerį 6:3, 7:5, tačiau tuomet teisėjas atėjo į aikštelę pranešti žaidėjams, kad dėl silpstančios šviesos bus uždaromas stogas, jog būtų galima įjungti dirbtinį apšvietimą.

Buvo apie 20.30 val. vietos laiku ir G. Dimitrovas atrodė tuo ne itin patenkintas bei kalbėjosi su teisėja Denise Parnell.

„Aš nekritikuoju, tik klausiu“, – teisėjai sakė G. Dimitrovas.

D. Parnell jam atsakė: „Turime tokį reglamentą.“

Nors lauke dar buvo pakankamai šviesu, turnyro organizatoriai nusprendė uždaryti stogą momentu tarp setų, o ne įpusėjus trečiajam setui. Stogo uždarymas užtruko apie 10 minučių, o teisėjas apie sprendimą informavo žiūrovus.

Dukart Vimbldono čempionas A. Murray‘us griežtai sukritikavo tokį sprendimą, esą žaidėjai buvo priversti tęsti mačą po stogu pernelyg anksti.

„Tai – visiškai absurdiška. Dar likusi bent valanda šviesos… Galima sužaisti daugiau nei vieną setą. Tai juk lauko turnyras!“, – rašė A. Murray‘us.

So ridiculous to close the roof at this stage of the match. At least an hour of light left….well over a set of tennis can still be played..its an outdoor tournament! 👎

REKLAMA