„Tadas Šuškevičius diskvalifikuotas Europos ėjimo čempionate, Massimo Stano pagerino pasaulio rekordą“

Vyrų 35 km rungtis nesėkmingai susiklostė Tadui Šuškevičiui. 4 kartus dėl ėjimo technikos pažeidimų įspėtas lietuvis užsidirbo diskvalifikaciją. Iki lemtingo teisėjų verdikto lietuvis buvo įveikęs 14 km ir žingsniavo 31-as.

Auksą iškovojo ir pasaulio rekordą pagerino italas Massimo Stano (2:20:43 val.). Ankstesnis rekordas nuo šių metų kovo priklausė Kanados atstovui Evanui Dunfee (2:21:40).

Italians do it better. 😏🤌



Massimo Stano 🇮🇹 breaks the world 35km race walk record with 2️⃣:2️⃣0️⃣:4️⃣3️⃣ at the European Race Walking Team Championships! 👑 #Podebrady2025 pic.twitter.com/3VfCyBV8Hy

REKLAMA