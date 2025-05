Dovilė Kilty Japonijoje užėmė šeštą vietą trišuolio varžybose

Nugalėjo japonė Maoko Takashima (13.66/0.8). Antra buvo ukrainietė Olha Korsun (13.53), trečia – japonė Akari Funada (13.52).

Iš viso šioje rungtyje dalyvavo 10 atlečių.

Favoričių statusą pateisino dvi varžybų žvaigždės. Pasaulio rekordininkė ukrainietė Jaroslava Mahučich laimėjo šuolio į aukštį rungtį (1.96), o japonė Haruka Kitaguchi triumfavo ieties metime (64.16).

Moterų 100 m bėgime tik 4-a liko šios rungties olimpinė vicečempionė amerikietė Sha‘Carri Richardson (11.47). Nugalėjo Bree Rizzo (11.38) iš Australijos.

🇦🇺Bree Rizzo 11.38 (-0.9) to win 100m race in Tokyo.



🇺🇸Sha’Carri Richardson 11.47 for 4th in her first race of the year pic.twitter.com/mVNAhCFEz3