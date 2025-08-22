T.Parkeris siekia tapti treneriu, svarsto trauktis iš ASVEL

Buvęs įžaidėjas pradeda trenerio kursus, o diplomą turėtų gauti 2026 m. gegužę.
T.Parkeris jau pravedė treniruotę savo akademijos U15 komandai, o ateityje turi ambicingų tikslų – treniruoti Prancūzijos rinktinę ir Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubą.
Prieš šešerius metus karjerą baigęs keturiskart NBA čempionas „L'Equipe“ sakė, jog nori pakeisti rutiną ir rimtai žiūri į naują etapą.
Prancūzas teigė, kad iki gegužės nežada trauktis iš pareigų ASVEL, bet pridėjo, jog vienu metu sėdėtiant dviejų kėdžių nesiruošia.
T.Parkerio brolis T.J. dirba Miuncheno „Bayern“ trenerių štabe, anksčiau vadovavo ASVEL.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!