TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

T.Parkeris siekia tapti treneriu, svarsto trauktis iš ASVEL

2025-08-22 11:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 11:37

Prancūzijos krepšinio legenda Tony Parkeris ruošiasi naujiems karjeros iššūkiams. „L'Equipe“ skelbia, kad 43-ejų VIlerbano ASVEL prezidentas pradeda trenerio kelią.

T.Parkeris pradeda naują karjeros etapą (Scanpix nuotr.)

Prancūzijos krepšinio legenda Tony Parkeris ruošiasi naujiems karjeros iššūkiams. „L'Equipe“ skelbia, kad 43-ejų VIlerbano ASVEL prezidentas pradeda trenerio kelią.

0

Buvęs įžaidėjas pradeda trenerio kursus, o diplomą turėtų gauti 2026 m. gegužę.

T.Parkeris jau pravedė treniruotę savo akademijos U15 komandai, o ateityje turi ambicingų tikslų – treniruoti Prancūzijos rinktinę ir Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš šešerius metus karjerą baigęs keturiskart NBA čempionas „L'Equipe“ sakė, jog nori pakeisti rutiną ir rimtai žiūri į naują etapą.

Prancūzas teigė, kad iki gegužės nežada trauktis iš pareigų ASVEL, bet pridėjo, jog vienu metu sėdėtiant dviejų kėdžių nesiruošia.

T.Parkerio brolis T.J. dirba Miuncheno „Bayern“ trenerių štabe, anksčiau vadovavo ASVEL.

