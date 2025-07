Swiatek Vimbldono finale sutriuškino Anisimovą – tokios pergalės nebuvo beveik keturis dešimtmečius

Lenkė mačą pradėjo fenomenaliai. I. Swiatek pirmajame sete neužtruko nė pusvalandžio ir įteikė varžovei „riestainį“, o A. Anisimova nepajėgė susikurti nė vieno „break pointo“.

Antrajame sete vaizdas buvo identiškas. I. Swiatek vėl laimėjo visas varžovės padavimų serijas, o A. Anisimova „break pointų“ neturėjo.

Lenkė po pirmųjų savo padavimų laimėjo 72 proc. įžaistų kamuoliukų, o amerikietė – vos 26 proc. Taip pat A. Anisimova padarė 28 neišprovokuotas klaidas, kai I. Swiatek – tik 11.

Tai vos antras kartas šiuolaikinėje teniso eroje, kai „Didžiojo kirčio“ moterų vienetų finalas baigiasi rezultatu 6:0, 6:0. Pirmas toks atvejus fiksuotas 1988 m. „Roland Garros“ finale – tuomet vokietė Steffi Graf 6:0, 6:0 nušlavė Natašą Zverevą.

0 - Iga Swiatek is the second player in the Open Era to win a Women's Singles Grand Slam final with a 6-0 6-0 scoreline after Steffi Graf at Roland Garros 1988. Speechless.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA pic.twitter.com/5dD3sCciT9

