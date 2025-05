Swiatek krizė: po pralaimėjimo Madride svarstoma praleisti žolės sezoną ir Vimbldoną

Lenkė po antrojo seto trečiojo geimo užsidėjo rankšluostį ant galvos ir liejo ašaras. Po šio emocingo epizodo I. Swiatek grįžo tęsti susitikimo, bet intrigos neatgaivino.

„Nėra čia ką daug ir kalbėti. Viskas tekėjo viena vaga, abu setai buvo vienodi. Coco žaidė gerai, o aš – blogai. Visas žaidimo planas šiandien sugriuvo. Prastai judėjau po kortą ir neturėjau šansų atsitiesti“, – sakė I. Swiatek.

Lenkų „Przegląd Sportowy“ praneša, kad I. Swiatek artimiausiu metu svarsto imtis drastiškų sprendimų. Lenkė svarsto praleisti visą žolės turnyrų sezoną ir net nevykti į Vimbldoną. Tuomet lenkė koncentruotųsi į pasiruošimą „US Open“ turnyrui, kuris prasidės rugpjūčio pabaigoje.

Wow.



Reports that Swiatek may skipped the grass season and take a long break between Roland Garros and the US Open... https://t.co/325kZnhFNk