Britų teniso žvaigždė atsivėrė apie persekiotoją: „Negalėjau matyti kamuoliuko pro ašaras“

2021 m. „US Open“ čempionė šiuo metu rengiasi „Indian Wells“ turnyrui, o prieš jo kovas reporteriams papasakojo apie jai itin nemalonią patirtį WTA 1000 serijos moterų teniso turnyre Dubajuje.

Su sustiprinta apsauga kaliforninoje žaisianti britė teigė, kad tribūnose pamačiusi jau kuris laiką ją persekiojusį vyriškį sutriko ir teigė nežinojusi, ar jai pavyks užbaigti antrojo rato mačą su pajėgia čeke Karolina Muchova.

„Mačiau jį jau pačiose pirmose varžybose ir galvojau, nežinau, kaip baigsiu, – žurnalistams sakė Raducanu, pralaimėjusi tą dvikovą čekei 7:6, 6:4. – Aš tiesiogine ta žodžio prasme negalėjau pamatyti kamuoliuko pro ašaras. Vos galėjau kvėpuoti. Tuomet pasakiau, kad man reikia tiesiog atsikvėpti“.

WTA explains why Emma Raducanu was in tears during her second-round match at the #DDFTennis.



