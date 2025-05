Swiatek aštuntfinalyje varžysis su Rybakina: Ostapenko vėl neatsilaikė „Roland Garros“ trečiajame rate

Geriausia Baltijos šalių tenisininkė latvė Jelena Ostapenko (WTA-21) sužaidė labai prastą mačą ir per 75 minutes 2:6, 2:6 nusileido Kazachstano atstovei Elenai Rybakinai (WTA-11).

Latvė mačą pradėjo siaubingai – jau pirmajame geime padarė 4 dvigubas klaidas. Vėliau J. Ostapenko neatsitiesė ir nė karto nebuvo išsiveržusi į priekį. E. Rybakinai nesutrukdė net ir tai, kad ji vos 42 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu bandymu (J. Ostapenko – 61 proc.).

Tai reiškia, kad „Roland Garros“ aštuntfinalyje lenkė Iga Swiatek (WTA-5) išvengs J. Ostapenko ir žais su E. Rybakina. Būtent J. Ostapenko istoriškai yra pati neparankiausia varžovė lenkei – latvė prieš I. Swiatek laimėjo visus 6 tarpusavio mačus.

Penktadienį I. Swiatek buvo paklausta, su kuo labiau norėtų susitikti aštuntfinalyje. Lenkė tąkart atsakė, kad jai nėra jokio skirtumo, bet po kelių sekundžių ėmė juoktis.

„Ar aš moku meluoti?“, – su šypsena veide klausė I. Swiatek.

Iga Swiatek caught red-handed in Press 😂



“Do you have a preference on who you play next? (Ostapenko or Rybakina)



Iga: No (laughs) Am I a good liar? Let’s say it doesn’t matter. Oh my god I couldn’t play poker 🫣



Coverage presented by @tenniswarehouse pic.twitter.com/7EtXpqx80X