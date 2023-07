Svitolinos žygis Vimbldone baigėsi pusfinalyje

Tai buvo trečia čekės pergalė prieš ukrainietę per šešias tarpusavio dvikovas. Įdomu tai, kad jos susitiko pirmą kartą nuo 2021 m. Tokijo olimpiados pusfinalio, kai čekė irgi buvo pranašesnė (6:3, 6:1).

Po apylygės mačo pradžios M.Vondroušovai pavyko išsiveržti į priekį penktajame geime, kai ji „sausai“ laimėjo varžovės padavimų seriją. Ukrainietė jau kitame geime atstatė pusiausvyrą (3:3), tačiau netrukus pralaimėjo dar dvi savo padavimų serijas ir progų atsitiesti neturėjo.

Antrajame sete M.Vondroušova tęsė įspūdingą laimėtų geimų seriją. Čekė realizavo dar du „break pointus“, užtikrintai žaidė savo padavimų metu ir atitrūko 4:0. M.Vondroušovos 7 laimėtų geimų seriją E.Svitolina nutraukė realizuodama „break pointą“, nors buvo atsilikusi 0:40.

Kovingą charakterį demonstravusi ukrainietė septintajame geime laimėjo dar vieną varžovės padavimų seriją (3:4), tačiau aštuntajame geime palūžo. E.Svitolina padarė dvigubą klaidą, vėliau dar pridėjo neišprovokuotą klaidą ir savo padavimų metu atsiliko 15:30.

Tada M.Vondroušova išprovokavo dar dvi ukrainietės klaidas ir laimėjo geimą. Devintajame geime E.Svitolina dar mėgino priešintis čekei (30:30), bet M.Vondroušova neatremiamu padavimu susikūrė „match pointą“, o tada dar išprovokavo varžovės klaidą.

Marketa Vondrousova is a #Wimbledon finalist 👏



The 24-year-old defeats Elina Svitolina 6-3, 6-3 to reach her second Grand Slam final pic.twitter.com/zcGBtItA0L