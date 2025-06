Sveiki atvykę į Ilia Topuria UFC erą: sužibo išskirtinė žvaigždė

Šeštadienį „UFC 317“ turnyre 28-erių kovotojas iškovojo laisvą lengvo svorio kategorijos titulą, žiauriai nokautavęs UFC legendą Charlesą Oliveirą, kuris be sąmonės krito jau pirmajame raunde.

ILIA TOPURIA IS LIKE THAT 👊



WHAT A KNOCKOUT FOR THE NEWEST DOUBLE CHAMP 💥 #UFC317 pic.twitter.com/xYMKnUXDTv

REKLAMA