Buvęs UFC čempionas Seanas Stricklandas žengė į narvą ir užpuolė jį provokavusį kovotoją

S. Stricklandas lydėjo savo komandos draugą iš „Xtreme Couture“ Milesą Hunsingerį „Tuff-N-Uff 145“ turnyre Las Vegase, kur šis susikovė su Luisu Hernandezu. Kova baigėsi labai greitai – M. Hunsingeris per daug pasilenkė priešininkui į glėbį ir buvo pagautas stovimos giljotinos.

Paprastai tokiais atvejais kovotojai švenčia ant narvo, apkabina artimuosius ar pasiteirauja, kaip jaučiasi varžovas, tačiau L. Hernandezas turėjo kitų ketinimų.

Po kovos jis pradėjo keikti ir gestikuliuoti nepadoriai S. Stricklandui bei visai varžovo komandai. S. Stricklandas, žinomas kaip žmogus, retai susitvardo tokiose situacijose, todėl įsiveržė į narvą kartu su kitu UFC vidutinio svorio kovotoju Chrisu Curtisu, prispaudė L. Hernandezą prie narvo sienos ir smogė kelis smūgius.

C. Curtisas atsistojo priešais L. Hernandezą ir, panašu, netyčia užstojo smūgius, neleisdamas jiems pataikyti pilna jėga. L. Hernandezas atsitraukė juokdamasis, o teisėjai greitai įsikišo ir išskyrė visus konfliktavusius kovotojus.

Sean Strickland just entered the cage at Tuff-n-Uff and punched someone after he beat his teammate 😳



(h/t @AlexBehunin) pic.twitter.com/MSlAKCCRsG

