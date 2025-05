Švedija pasaulio čempionate sutriuškino Latviją, Danija pranoko Kazachstaną ir šventė pirmą pergalę

Ne vieno tūkstančio sirgalių palaikymą Stokhlome turinti Latvija 0:6 (0:0, 0:2, 0:4) nusileido šeimininkei Švedijai ir patyrė antrą pralaimėjimą turnyre.

Latvija turėjo problemų jau pirmajame kėlinyje, kai tris kartus pažeidė taisykles, tačiau per 6 daugumos minutes švedai įvarčio nepelnė.

Visgi antrojo kėlinio viduryje švedas Rasmusas Anderssonas (30:15 min.) išvedė šeimininkus į priekį, o vos po 12 sekundžių Antonas Bengtssonas (30:27 min.) padvigubino persvarą.

Not a chance in stopping that one from Rasmus Andersson 👀#MensWorlds #IIHF @Trekronorse pic.twitter.com/DJJu3rA8UP