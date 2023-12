Svarbi pergalė: „Barcelona“ įveikė „Atletico“ ir pakilo turnyrinėje lentelėje

Pergalę „Barcelona“ komandai atnešė varžovams vis dar priklausantis Joao Felixas. Nuomos pagrindais katalonų klube žaidžiantis futbolininkas atsidūrė atakos smaigalyje bei perkėlė kamuolį per „Atletico“ vartininką.

Nors jis vis dar turi galiojančią sutartį su „Atletico“ iki 2029 metų vasaros, tai nesutrukdė J. Felixui vaizdžiai atšvęsti savo pelnyto įvarčio.

João Félix didn't hesitate to celebrate against Atleti 🙌



(via @LaLiga)pic.twitter.com/idxlrx0xRF