Svajonė išsipildė: „Seattle Sounders“ talentas Obedas Vargasas FIFA Pasaulio klubų taurėje susitiko su savo vaikystės herojumi Antoine’u Griezmannu

Nors „Sounders“ pralaimėjo 1:3, O. Vargasas iš aikštės išėjo su plačia šypsena ir pasitikėjimu. Po rungtynių jis ir A. Griezmannas apsikeitė marškinėliais, apsikabino ir paspaudė rankas – akimirka, kuri įrodė, kad svajonės kartais tampa realybe.

