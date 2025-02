Suspenduota Claressa Shields: „Niekada gyvenime nerūkiau „žolės“

29-erių C.Shields (16-0, 3 nokautai) vasario pradžioje po 10-ies raundų aiškiu teisėjų sprendimu (100:89, 99:90, 97:92) nugalėjo 42-ejų tautietę 2019 m. pasaulio mėgėjų bokso čempionę Daniellę Perkins (5-1, 2 nokautai). D.Perkins 10-ajame raunde dar pabuvojo nokdaune.

Po šios kovos C.Shields davė mėginį dopingo kontrolieriams. Amerikietės mėginyje buvo rasta marihuanos pėdsakų. Marihuaną draudžia pasaulinė antidopingo agentūra (WADA), todėl C.Shields buvo laikinai suspenduota.

„Tai tik laikinas suspendavimas. Įrodysiu savo tiesą dėl šito menko marihuanos kiekio mano organizme. Aš niekada nerūkiau „žolės“, - rašė C.Shields.

This isn’t breaking. And it’s not a thinking face, it was marijuana, no PEDs. Also @arielhelwani it’s a temporary suspension til I go to trial for the very petite amount. I’ve never smoked weed. https://t.co/oAN2oredVn

