Goczalo „Toyota“ užsidegė, jo tėvas atsidūrė ligoninėje, o Loebas gimtadienį pažymėjo skaudžia avarija

Automobilių klasėje triumfavo daugkartinis Dakaro ralio čempionas katarietis Nasseras Al-Attiyah („Dacia“). Jis 2 min. 28 sek. aplenkė brazilą Lucasą Moraesą („Toyota“) ir 11 min. 56 sek. – amerikietį Sethą Quintero („Toyota“).

Autosporto legendai prancūzui Sebastienui Loebui ralis baigėsi liūdnai. Trečiadienį, minėdamas 51-ąjį gimtadienį, S.Loebas vertėsi nuo vienos iš kopų.

„Praleidome vieną „kelio tašką“ – buvome gal 10 metrų per toli. Tada apsisukome, kad užfiksuotume „kelio tašką“ ir tą padarėme sėkmingai, bet patekome į savo pačių dulkes, nepastebėjome nedidelės kopos ir vertėmės. Ne tokios gimtadienio dovanos tikėjausi“, - sakė S.Loebas.

Į elitinę automobilių klasę perėjęs lenkas Erykas Goczalas paskutiniame greičio ruože turėjo rimtų problemų – užsidegė jo „Toyota“. Gaisras galiausiai buvo užgesintas ir E.Goczalas atvažiavo į finišą, nors rezultatuose vis dar rašoma, kad greičio ruožo jis nebaigė.

#ADDC2025: The back of Eryk Goczał's Hilux caught fire during today's stage.



He was using shocks from his dad's car, which were damaged and the left shock ended up exploding at KM 37. Managed to put it out and made it to the finish, though officially he's a DNF. https://t.co/50L4rpUDrW pic.twitter.com/a9kw9rIHCU

Dar blogiau ralis susiklostė E.Goczalo tėvui Marekui. Jis po šuolio nuo kopos susižeidė stuburą ir buvo išgabentas į ligoninę Lenkijoje. Anot E.Goczalo, jo tėvo dabar lauks reabilitacija, bet tiksliai nėra žinoma, kiek laiko jis nelenktyniaus.

Mattias Ekstromas iš ralio pasitraukė anksti dėl prastos savijautos, Aliyaah Kolac gavo lygtinę 10 tūkst. eurų baudą už neleistiną pagalbą trasoje po virtimo, o Martinui Prokopui buvo skirta lygtinė diskvalifikacija dėl telefono naudojimo, kai kvietėsi komandos pagalbą po mechaninio gedimo.

#ADDC2025: Aliyyah Koloc has received a suspended €10,000 fine because of team personnel being on a live track to help after she rolled her car.



Team asked race control if they could go help and was permitted, *but* they had to wait until later. They went ahead anyway. https://t.co/7HexkwyJPC pic.twitter.com/cdrP7bSjVy — Justin Nguyen 🏈🏁 (@ZappaOMatic) February 26, 2025

Preliminariame dalyvių sąraše buvo ir Rokas Baciuška su Cristinos Gutierrez šturmanu Pablo Moreno, bet ralio išvakarėse pranešta, kad jie nestartuos.

Motociklų įskaitą laimėjo australas Danielis Sandersas, 5 min. 47 sek. aplenkęs Ricky Brabecą ir 6 min. 4 sek. – Toshą Schareiną. Lietuvis Edvardas Sokolovskij finišavo 21-as.

Liūdnai ralis susiklostė Edgarui Canet, kuris jau pirmame greičio ruože pateko į rimtą avariją.