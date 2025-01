Susidomėjimas Dakaro raliu Lietuvoje išaugo: įdomiausias – Rokas Baciuška, daug dėmesio skirta vaizdo turiniui

„Kiekvienas šių lenktynių gerbėjas Dakarą galėjo sekti taip, kaip jam patogiausia – TV3 grupė suteikė galimybę lenktynes rasti visose platformose. Per dvi savaites televizijoje šias lenktynes pasižiūrėjo beveik 1 milijonas žmonių – parodėme išvis 30 svarbiausiems Dakaro įvykiams ir analizei skirtų laidų bei 23 išsamius reportažus TV3 žiniose. Susidomėjimas lenktynėmis išaugo ir internete – Dakaro įvykiai naujienų portale tv3.lt pritraukė beveik 200 tūkstančių skaitytojų, o sportas.lt – beveik 300 tūkst. Tiesiogiai Dakaro naujienos nuolatos apžvelgdavo ir radijas „Power Hit Radio“, išvis parengęs virš 20 reportažų šia tema. Šių platformų derinys suteikė galimybę visus informacinius poreikius patenkinti iš vienų rankų, o rezultatai rodo, kad tokia formulė pasiteisina“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.

Televizijoje – Dakaro šventė

TV6 kanalas ralio laikotarpiu tapo svarbiausiu Dakaro kanalu Lietuvoje. Čia žiūrovai kasdien stebėjo dvi lenktynėms skirtas laidas – svarbiausius įvykius kasdien nušviesdavo „Dakaras 2025“, o rezultatams ir jų analizei kviesdavo laida „Dakarorama“.

Pastaroji laida suteikė žiūrovams galimybę iš arčiau susipažinti su ralio užkulisiais bei sportininkų iššūkiais ir pasiekimais, kuriuos pristatė jau 8 metus Dakaro įvykius analizuojantis Mindaugas Plukys ir jo kolega Linas Ramoška. Taip pat čia apsilankė ir puikiai ralio užkulisius išmanantys svečiai – Saulius Jurgelėnas, Antanas Kanopkinas ir Vaidotas Paškevičius.

Lenktynių laikotarpiu tiesiai iš įvykių sūkurio naujienas pranešdavo ir TV3 sporto žinių komanda. Kaip pasakoja lenktynėse dirbęs sporto žinių vedėjas Edgaras Maslauskas, svarbiausia misija buvo Lietuvos žiūrovams atskleisti tikrąsias mūsų šalies sportininkų emocijas ir parodyti jas žinių laidose, Dakaro ralio dienos apžvalgose.

Tiesa, išbandymų Dakare nepavyko išvengti ir žurnalistams. O su pirmaisiais jų teko susidurti jau trečiąją ralio dieną.

„Siekdami patekti į trasą, su operatoriumi per smėlynus aukštyn ir žemyn ėjome gal dvi valandas. Atrodo, girdi, kaip baubia varikliai, ir trasa jau čia pat. Bet, perlipęs eilinę kopą supranti, kad reikės bristi per birų smėlį tolyn. Tą dieną mums pavyko nukeliauti pas dešimtis Lietuvos fanų, nugulusių milžinišką kopą. Ten puikavosi ir didžiulė trispalvė, kurią fanai gal penkerius metus skleidžia Dakaro ralio trasoje. Geras jausmas, kai greta Lietuvos vėliavos, kažkur Saudo Arabijos dykumoje, kur iki artimiausio kaimelio gal 200 kilometrų, važiuoja ralio žvaigždės, tai iš sraigtasparnio filmuoja organizatoriai ir vėliau šiuos kadrus parodo per ralio apžvalgas visam pasauliui“, – įspūdžiais dalijasi jis.

Anot E. Maslausko, visi Lietuvos lenktynininkai Dakare buvo tarsi viena didelė šeima. O nedideli konfliktai, labiausiai audrinę tūkstančius lenktynių fanų Lietuvoje, yra neatsiejama Dakaro ralio dalis.

E. Maslauskas taip pat pasakoja ir apie tikra sensacija tapusius Karolį Raišį ir Igną Daunoravičių, dalyvavusius „Dakar Classic“ . Lietuviai sukūrė stebuklą – iškovojo 3 vietą ir vieninteliai iš mūsų šalies namo parvežė Beduino statulėlę.

„Unikalu ir tai, kad 47 metų senumo automobilį jie viso ralio metu tvarkėsi dviese, neturėdami jokių mechanikų. Igną visada buvo galima sutikti kažką prisukinėjantį po automobiliu, o Karolis užsiėmė remontais automobilio salone. Sakyčiau, tai buvo savotiška sėkmės istorija ir tik klausimas, ar neatsiras daugiau Lietuvos lenktynininkų, kuriems kils noras kitais metais patiems įšokti į „Dakar Classic“ lenktynes“, – įspūdžiais dalijasi E. Maslauskas.

Kaip lietuviai Dakarą sekė kitose platformose?

Nuo sausio 3 d. net dviem savaitėms naujienų portalai tv3.lt bei sportas.lt nusidažė Dakaro spalvomis. Čia skaitytojai ne tik rasdavo visus svarbiausius įvykius esamuoju laiku, bet ir išskirtinai daug informacijos apie tai, kaip sekėsi mūsų tautiečiams, kurių skaičius Dakaro lenktynėse šiemet buvo rekordinis – iš viso net 15.

Svarbiausios lenktynių naujienos žiniasklaidos grupės portaluose pritraukė ir dar daugiau skaitytojų nei pernai, o taip pat gausiai lietuviai sekė ir video turinį. Labiausiai juos domino Rokas Baciuška, kitų lietuvių lenktynininkų kasdieniniai iššūkiai bei „Dakaroramos“ epizodai, žiūrimumo piką pasiekę ties lenktynių finišu. Atskiri svarbiausių įvykių ir laidų epizodai peržiūrėti daugiau nei 120 tūkst. kartų.

Dakaro naujienomis gyveno ir „Power Hit Radio“ klausytojai, kuriems svarbiausias naujienas nuolat pranešdavo „Pit Stop“ rubrikos vedėjas Laurynas Matonis. Su klausytojais Dakaro naujienomis jis tiesioginiame radijo eteryje pasidalijo virš 20 kartų – jo pranešimai būdavo skirti ne tik svarbiausioms naujienoms aptarti, bet ir interviu su mūsų šalį atstovaujančiais Lietuvos sportininkais.

„Dakarą radijo eteryje sekėme tikrai atidžiai, tačiau labiausiai man įsiminė vienas emocijų kupinas pokalbis. Tuo metu, kai kalbėjomės su Dakare dirbusiu kolega, netikėtai finišavo Vaidotas Žala. Kolega perdavė jam ragelį ir taip staiga interviu apie rezultatus tiesioginiame radijo eteryje pasisuko į pokalbį su pačiu dalyviu. Vaidas išsidavė, kad po greičio ruožo buvo labai pavargęs ir tuo metu labiausiai norėjo paprasčiausių kotletukų…“ – šypsosi L. Matonis.