Surakintas gyvenimas: prancūzų futbolininkas, prie lovos prikaustytas jau dešimtmečius

Vyro gyvenimas drastiškai pasikeitė 1982-aisiais metais. Tuomet 34 metų prancūzas atvyko į Lyono miesto ligoninę kelio operacijai, kadangi vyrą kankino skausmai.

Bet niekas negalėjo nutuokti, kad, kai jis paliks ligoninę, daugiau nebevaikščios ir neištars nė žodžio.

Pagrindinis vyro ramstis dabar yra žmona Bernadette, kuri kasdien jį prižiūri judviejų namuose.

„Visada visi prisimena Jeaną-Pierre’ą. Jam dovanoja dovanas, ar per jo gimtadienį, ar per Kalėdas“, – tikino buvusio sportininko žmona Bernadette.

Dabar jau 73 metų vyras, laimei, gali kvėpuoti ir pats, nevisada reikia kvėpavimo aparatų. Tačiau tik tiek. Visų kitų žmogui įprastų dalykų be pašalinių pagalbos jis atlikti negali.

„Aš mėgstu jam pirkti ir aprengti gražiais rūbais, nes jis visada buvo stilingas. Tai padeda palaikyti dvasią“, – sakė Jeano-Pierre’o žmona.

Būsimasis futbolininkas gimė Senegale 1948 m. kovą, tačiau dar būdamas mažas kartu su senele paliko namus ir išvyko į Prancūziją, kur pradėjo mokytis katališkoje mokykloje. Netrukus senelei mirus berniuką įsivaikino prancūzų pora.

Nors neaukštas (178 cm.), bet gerai sudėtas ir vikrus jaunuolis ėmė žaisti futbolą. Savo greičio savybėmis jis pranoko kitus, tad jaunimo komandose treneriai jį matė kaip tikrą puolėją.

Vis dėlto laikui bėgant futbolininkas tapo centro gynėju, šioje pozicijose jis ir žaidė geriausiais savo karjeros metais. O karjera prasidėjo Prancūzijoje, kur, visų pirma, jis atstovavo „Nimes“, paskui sekė „Nice“, PSG, „Mulhouse“ ir „Chalon“ klubai.

1972-1976 m. J.P. Adamsas žaidė Prancūzijos rinktinėje, kurios gretose spėjo aikštėje pasirodyti 23 kartus bei pelnyti įvartį.

Tačiau kadaise vikrus ir energingas vyras jau 39 metus yra prikaustytas prie lovos ir be savo žmonos Bernadettes pagalbos tiesiog pražūtų.

Ši jį maitina, perrengia, daro kitus būtiniausius dalykus.

„Nors seselės sako, kad jis galbūt manęs neatpažista, bet aš manau, kad jis viską kuo puikiausiai jaučia“, – sako futbolininko žmona.

Kas gi nutiko, kad Jeanas-Pierre’as atsidūrė tokioje situacijoje? Kaip jau buvo minėta, viskas pasikeitė operacijos metu 1982 m.

Tais metais vyras baigė profesionalo karjerą ir ėmė treniruoti jaunimą. Vienos kelionė metu susižeidė kojos raumenį, ėmė mausti kelį. Jis puikiai suprato, kad be operacijos neišsivers. Tą patarė ir gydytojai.

Operuojant kelį lemtingą klaidą padarė anesteziologas. Organizmas gavęs per didelį kiekį vaistų sutriko, smegenims irgi trūko deguonies. Vyro būklė smarkiai blogėjo, kol galiausiai jis atsidūrė vegetacinėje būsenoje.

Kiek vėliau teismas pripažino medikų klaidą ir anesteziologas bei asistentas sulaukė bausmės. Bernadatte gavo priteistą finansinę sumą, kuri padeda besirūpinant vyru.

Tačiau visa ši laimė nutiko dėl to, kad būtent tuo metu Lyono ligoninėje streikavo dalis medicinos personalo. Tad trūko žmonių. Vienas aniestozologas dažnai turėjo vienu metu praktiškai būti šalia septynių ar aštuonių pacientų.

Žinoma, tas nebuvo įmanoma. Tad vietoj patyrusio mediko šalia Jeano-Pierre’o operacijos metu buvo jaunas vos kelių mėnesių patirti turintis vaikinas, kuris dėl neišlaikytu egzaminų kartojo tam tikrą kursą ir atliko praktiką.

„Žinant, kokia buvo situacija ligoninėje, atsižvelgus į nesunkią operaciją, ji galėjo būti atidėta. Bet taip nebuvo“, – sako Bernadette.

„Man atvykus jis gulėjo nekrutėdamas, jau prijunktas prie dirbtinio kvėpavimo aparato. Nepalikau ligoninės ištisą savaitę“, – pridūrė ji.

