Sunku suvokti: rusai nušovė jauną Ukrainos regbininką ir visus jo šeimos narius

„Liūdnos naujienos iš Ukrainos regbio šeimos. Jaunas regbininkas Mykita Bobrovas buvo nušautas kartu su kitais savo šeimos nariais netoli Kijevo. Užjaučiame Ukrainos regbio bendruomenę ir visus, kurie kenčia šiomis dienomis“, – rašė O.Morariu.

Penktadienį Europos regbio federacija pranešė, kad pradėjo rinkti paramą Ukrainos regbio bendruomenei. Pažymima, kad šalies regbininkai buvo priversti paimti ginklus į rankas ir ginti šalį nuo okupantų. Europos regbio federacija žada surinktas lėšas paskirstyti kartu su Ukrainos regbio federacija.

Very sad news coming from the Ukrainian rugby family. Mykita Bobrov, a young rugby player, was shot along with his family at the entrance to Kyiv. Our heart goes out to the rugby community from Ukraine and everyone who is suffering in these hard times.#RugbyEurope #RugbyForAll pic.twitter.com/GxUskrsj0K