„Sūduva-Mantinga“ įveikė NKL čempionus

Mariaus Ūso kariauna išvykoje 85:79 (15:20, 23:24, 18:22, 29:13) nugalėjo septyniese rungtyniavusius „Telšius“ (12/5).
Suvalkiečiai nutraukė telšiškių keturių pergalių seriją, tuo tarpu patys laimėdami trečiąsyk paeiliui.
Marijampolės ekipą pergalės link vedė puikus Ernesto Jaškaus ir Aurelijaus Pukelio tandemas.
Pastarojo kraityje per 20 minučių buvo 20 taškų (6/8 dvit., 2/5 trit., 2/2 baud.), 8 atšokę kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, blokas, 2 klaidos bei 23 naudingumo balai.
Kiek rezultatyviau žaidęs Jaškus per 28 minutes sukratė 22 taškus (2/2 dvit., 6/8 trit.), sugriebė 2 kamuolius bei sugeneravo 20 efektyvumo balų.
Nuo pat išmesto ginčo kamuolio pirmavę telšiškiai trečiojo ketvirčio pabaigoje susikrovė dviženklį pranašumą (64:54). Visgi pasiduoti nesiruošę marijampoliečiai spurtavo 10:2 atkarpa ir ekipas skyrė vienas metimas (64:66).
Galiausiai „Sūduvai-Mantingai“ pergalingus pamatus pabaigoje paklojo trys tolimi dūriai paeiliui, Pukelio dvitaškis ir 11:0 spurtas likus 115 sekundžių iki finalinės sirenos – 78:72.
Žemaičiams Deividas Rasys per 34 minutes sumetė 22 taškus (5/7 dvit., 3/7 trit., 3/4 baud.), atkovojo 7 ir nugvelbė 3 kamuolius, išdalino 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 27 naudingumo balus.
Šeimininkai šiame mače kovėsi be Martyno Gecevičiaus, marijampoliečiai – be Augusto Navicko.
„Telšiai“: Deividas Rasys 22 (5/7 dvit., 3/7 trit., 7 atk. kam., 3 per. kam., 27 naud.), Tomas Balčiūnas 14 (4/7 dvit., 2/6 trit.), Ovidijus Kaminskis 11 (4/7 dvit., 5 rez. perd.), Jaredas Smallas 10 (2/4 trit.), Vilius Pocius 9 (7 atk. kam., 5 rez. perd.), Laurynas Kaveckis 7.
„Sūduva-Mantinga“: Ernestas Jaškus 22 (6/8 trit.), Aurelijus Pukelis 20 (6/8 dvit., 2/5 trit., 8 atk. kam.), Domantas Vilys 16 (3/8 trit., 6 rez. perd.), Žygimantas Šimonis 9 (7 atk. kam., 4 kld.), Marijus Užupis 8 (7 atk. kam.).
