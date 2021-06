Suarezo mokykla: Vokietijos gynėjas įkando prancūzui?

Vokietijos rinktinės gynėjas Antonio Rudigeris prieš mačą kalbėjo, kad reikės žaisti kiek nešvariai, norint teigiamo rezultato. Panašu, kad jis savo žodžius ištesėjo – pirmojo kėlinio pabaigoje A.Rudigeris pateko į kontroversišką epizodą su Pauliu Pogba.

Prie pat varžovo priėjęs vokietis, panašu, pasekė Luiso Suarezo pavyzdžiu ir nestipriai įkando varžovui. Prancūzas po šio epizodo surėkė iš skausmo ir bandė įrodinėti šoniniam teisėjui, kad A.Rudigeris elgiasi nesportiškai. Visgi, vokietis už šį momentą nubaustas nebuvo.

German team: How do we stop @paulpogba

Rudiger : Just bite him https://t.co/KzQDHuA56R pic.twitter.com/RupyyBQUib