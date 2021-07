Su vienais bateliais – į Tokijo žaidynes: neįtikėtina istorija, nutiesusi kelią iš karo į Japoniją

„Juos naudojau keletą metų, nes žinojau, kad jiems susidėvėjus, neturėčiau pakankamai pinigų naujai aprangai ar naujai batų porai“, – „CNN“ žurnalistui Blake‘ui Essigui sakė A. Guemas.

Tačiau perspektyviam sportininkui padėjo jo mokykla. Jam buvo suteikta stipendija ir paskolinti bėgimo bateliai, kuriuos, baigęs mokslus, jis turėjo atiduoti kitam moksleiviui.

Pradedantiesiems Pietų Sudano sportininkams treniravimasis visuomet yra didelis iššūkis. Kaip pasakojo A. Guamas, dauguma jų retai kada gali bent kartą per dieną sočiai pavalgyti, o bėgti turi ant nelygių ir akmenuotų takų.

„Manau apie 60 proc. sportininkų net neturi batų, todėl jie bėga basi“, – pridūrė jis.

Pietų Sudanas nepriklausomybę išsikovojo 2011 m. ir tapo jauniausia pasaulio valstybe. Tačiau vos po dvejų metų čia įsiplieskė pilietinis karas, kurio metu žuvo apie 400 000 žmonių, o milijonai turėjo palikti namus. Taip kilo didžiausia Afrikos ir trečioji pagal mastą pasaulyje (po Sirijos ir Afganistano) pabėgėlių krizė.

Nepaisant šių sunkumų, A. Guamui išgyventi padėjo bėgimas. 2019 m. Maroke vykusiose Afrikos žaidynėse jis pagerino Pietų Sudano 1 500 m rekordą ir taip išsikovojo vietą nacionalinėje Olimpinėje komandoje.

Nuo 2019 m. lapkričio, jis, dar trys sportininkai iš Pietų Sudano ir jų treneris gyvena ir treniruojasi Maebaši – mažame Japonijos miestelyje Gunma prefektūroje, maždaug dvi valandos kelio nuo Tokijo.

Nors dauguma Japonijos miestų, pasisiūliusių priimti olimpines komandas, turėjo pergalvoti savo planus dėl kilusios pandemijos, Maebaši tapo išimtimi.

Kai dėl pandemijos žaidynės buvo atidėtos vieneriems metams, 350 000 gyventojų miestas surinko beveik 300 000 dolerių ir įvairiausių priemonių, pavyzdžiui, bėgimo batelių ir sportinių aprangų, kad olimpiečiai ir jų treneriai galėtų likti Maebašyje. Taip buvo įtvirtintas olimpinis palaikymas.

Superherojai

A. Guamas teigė, kad Japonijoje jis ir jo komanda atrado stabilią aplinką, kurioje gali siekti savo tikslo.

„Tokyo 2020“ atidėjimas leido jiems dar geriau pasiruošti. 30-metis Michaelis Machiekas, pirmasis Pietų Sudano parolimpietis, sakė Japonijoje spėjęs net du kartus pagerinti savo asmeninį rekordą.

„Tai suteikia man vilties einant varžytis su kitais geriausiais parolimpiečiais“, – teigė M. Machiekas.

Be treniruočių, Pietų Sudano komanda turėjo ir galimybę padaryti tai, ką padarė vos kelios kitos nacionalinės komandos. Per pastaruosius metus su puse jie susipažino su Maebaši gyventojais, ragavo vietinius patiekalus ir keturis kartus per savaitę lankė japonų kalbos ir kompiuterių kursus.

„Maebašyje jie nėra svetimi, atrodo, kad jie tapo bendruomenės nariais. Manau čia jie yra laikomi superherojais“, – sakė Shunya Miyata, „JICA“ tarptautinės kooperacijos koordinatorius.

Taip jie susilaukė labai daug palaikymo.

Iki šiol buvo parduota 3 000 marškinėlių, siekiant surinkti sportininkams reikalingų lėšų. Prisidėjo ir vietos verslininkai. Maebašio miesto odontologų asociacija pažadėjo sportininkams teikti nemokamą gydymą visos jų viešnagės metu, o mieste netgi buvo pastatyta 10 pardavimo automatų, palaikančių Pietų Sudano komandą.

Olimpinis palikimas

Kitąmet, du sportininkai, aktyviai prisidėję prie Nacionalinės vienybės dienos renginių, bus pakviesti Maebašyje praleisti šešis mėnesius, dalyvaujant ilgalaikėje treniravimosi stovykloje. Kaip teigia Maebašio tarybos narys Shinichi Hagiwara, taip yra siekiama palaikyti naująją sportininkų iš Pietų Sudano kartą.

„Pietų Sudano sportininkai suteikė mums galimybę kartu susimąstyti apie taikos idėją ir suvokti, kad tai nėra kažkas, ką reiktų nuvertinti“, – teigė S. Hagiwara. – Maebašio žmonės Olimpinėse žaidynėse palaikys šiuos sportininkus.“

Žaidynėms artėjant – atidarymo ceremonija vyks liepos 23 d. – išlieka daug klausimų apie tai, kaip Tokijas surengs tokį milžinišką renginį, ir kartu apsaugos savanorius, sportininkus, svečius ir pačią Japonijos visuomenę nuo Covid-19.

Šį susirūpinimą tik dar labiau sustiprino Japonijos kova su ketvirtąja banga. Iki šiol šalyje iš viso buvo užfiksuoti 647 000 koronaviruso atvejų, o keliose prefektūrose, įskaitant ir Tokiją, iki gegužės pabaigos buvo įvesta nepaprastoji padėtis.

Iš 126 mln. Japonijos gyventojų kol kas tik apie 4,4 mln. žmonių yra gavę bent vieną vakciną, o pilnai pasiskiepyti spėjo tik apie 1 proc. Japonijos piliečių.

Guemo galvoje vis sukasi mintis apie dar vieną Olimpinių žaidynių atidėjimą, tačiau jis išlieka optimistiškas.

„Man neramu, nes panašu, kad atvejų skaičius auga, ir šis nerimas išlieka visada. Bet esu tikras, kad Olimpinės žaidynės įvyks“, – sakė A. Guemas, kuris kviečia ir kitus jaunuolius padėti besivystančiam Pietų Sudanui.

„Darau tai dėl savo šalies, ne dėl savęs. Noriu į savo šalį atnešti taiką“, – prisipažino A. Guemas.