Su trigubu dubliu flirtavęs Sabonis krito prieš rekordą pasiekusį „Karalių“

Lietuvis per 38 minutes pelnė 18 taškų (7/11 dvit., 1/1 trit., 1/4 baud. met.), atkovojo 12 kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus, 2 kartus suklydo ir 5 kartus prasižengė.

Viename iš epizodų Domantas riktelėjo po nesėkmingo epizodo gynyboje ir gavo techninę pražangą. Tiesa, panašu, kad ne teisėjams, o komandos draugui savo nepasitenkinimą reiškė lietuvis, tad po arbitro sprendimo buvo kaip reikiant nustebęs.

Domantas Sabonis hit with a super soft technical foul after "fouling" Anthony Davis.



Looks like Sabonis is telling the officials his frustration was directed at his teammates. pic.twitter.com/QJjRX3GQ2D

