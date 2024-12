Madride – puolime bedantės Donato Motiejūno ekipos sutriuškinimas

Didžiausią pranašumą Chuso Mateo ekipa turėjo trečiojo ketvirčio pabaigoje, kuomet pirmavo 31 taško skirtumu.

Po trijų ketvirčių Monako ekipa iš dviejų taškų zonos krepšį atakavo vos 43 proc. taiklumu ir 22 proc. iš tolimų distancijų.

Ketvirtajame kėlinyje svečiai pasinaudojo karališkojo klubo atsipalaidavimu ir jo pradžioje spurtavo 11:2, tačiau į aikštę grįžęs Džananas Musa smeigė tritaškį, o po kelių akimirkų tą padarė ir Mario Hezonja, vėl priartindamas prie 30 taškų persvaros 92:65.

„Jie buvo geresni ir nusipelnė šios pergalės, nes žaidė geriau visas 40 minučių. Mes pradėjome labai atsipalaidavę bei suteikėme jiems galimybę žaisti savo krepšinį, kokį žaidžia čia Madride. Kai taip nutinka čia jie gali nugalėti bet ką ir tai šiandien nutiko mums“, – po mačo sakė V. Spanoulis.

Per likusį rungtynių laiką Monako ekipa sensacijos nesukūrė ir „Real“ dvigubą Eurolygos savaitę užbaigė antra pergale iš eilės.

Lietuvis Donatas Motiejūnas žaidė 16 minučių, per kurias pelnė 12 taškų (4/5 dvit, 1/1 trit.), atkovojo 2 kamuolius ir surinko 12 naudingumo balų. Jis buvo trečias pagal rezultatyvumą savo komandoje.

Rezultatyviau už jį žaidė 19 taškų pelnęs Mike'as Jamesas ir 13 pridėjęs Jordanas Loydas.

