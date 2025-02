Su kitais žaidėjais stilių išlaikęs Kurtinaitis: keista ir net gaila, kad „Rytas“ atsisakė Veličkos

„Prieš išvažiuodamas sakiau, kad koncentruojamės į 40 minučių agresyvią gynybą, kas šiandien mums pavyko. Pirmą kėlinį gal turėjome problemų, bet, jei pamenate, ir su makedonais taip žaidėme.

Krepšinyje taip nebebūna, kad nuo pirmos minutės nueitum. Laukėme, kantriai dirbome visas 40 minučių, nežiūrint į tai, kas buvo aikštelėje. Esu patenkintas rezultatu vien dėl to, kad gynyboje praleidome 48 taškus. Tai byloja apie gerą gynybą“, – sakė R.Kurtinaitis.

Europos čempionato atranka: Lenkija – Lietuva (14 nuotr.) Rimas Kurtinaitis ( nuotr. LKF) Rimas Kurtinaitis ( nuotr. LKF) Tomas Pačėsas ( nuotr. LKF) +10 Tomas Pačėsas ( nuotr. LKF) Gytis Radzevičius ( nuotr. LKF) Gytis Radzevičius ( nuotr. LKF) Gytis Radzevičius ( nuotr. LKF) Rimas Kurtinaitis ( nuotr. LKF) Lenkija – Lietuva ( nuotr. LKF) Lenkija – Lietuva ( nuotr. LKF) Lenkija – Lietuva ( nuotr. LKF) Rimas Kurtinaitis ( nuotr. LKF) Lenkija – Lietuva ( nuotr. LKF) Gabrielius Maldūnas ( nuotr. LKF)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Europos čempionato atranka: Lenkija – Lietuva

Michalas Sokolowskis Vilniuje sumetė 26 taškus, šiandien – 2 taškai ir „minus 4“ naudingumo balai. Kaip pavyko sustabdyti jį ir tuos akcentuotus tritaškius?

REKLAMA

REKLAMA

Mes analizuojame komandas, turime Tomą Pačėsą ir Tomą Šernių, kurie skiria daug dėmesio šitam reikalui. Žinome kiekvieną žaidėją, jo stiprias ir silpnas puses, tam ir ruošiamės. Nesiruošiame kažkokiai bendrai gynybai, ruošiamės konkrečiai prieš kiekvieną žaidėją ir mums tai šiandien pavyko, tai ir byloja rezultatas. Iš esmės džiaugiuosi, kad pirmą „langą“ turėjome vienus žaidėjus, dabar – kitus, bet stilius nepasikeitė. Mes – agresyvūs, alkani, norime žaisti. Svarbiausia, kad kiekvienas, kuris buvo aikštelėje, išsiliejo žaidime. Būna, kad po rungtynių išeini ir dar turi jėgų, o šiandien visi atidavė maksimumą ir nesvarbu, kas žaidė 20 ar 5 minutes.

REKLAMA

Pirmajame kėlinyje kiek strigus žaidė penketas su Arnu Velička, Kristupu Žemaičiu bei Margiriu Normantu. Vėliau A.Velička taip pat žaidė kartu su K.Žemaičiu, du išreikšti įžaidėjai. Kaip jūs matote jų duetą?

Jei pamenate savo laikų „Panathinaikos“, kai aikštėje buvo trys įžaidėjai – Diamantidis, Spanoulis ir Jasikevičius, plius didelis Batiste, kuris visada kirsdavo po krepšiu ir jie laimėjo nežinau kiek Eurolygų. Visi šitie trys žaidėjai yra kibūs gynyboje, moka valdyti kamuolį, žaisti „pikenrolą“ ir pasuoti. Nežinau, kaip bus pačiame Europos čempionate, bet „languose“ tai yra stiprus trejetas, kuris vienu metu gali žaisti aikštelėje.

REKLAMA

REKLAMA

A.Velička po kiek laiko grįžo į rinktinę, išdalino 7 rezultatyvius perdavimus. Kokį įspūdį jis paliko?

Stebiu jį nuo vaikystės, taip pasakysiu. Nuo pirmų dienų, kai papuolė į „Žalgirį“, buvo atiduotas į Barseloną. Visą kelią treneriai stebime. Buvo keista ir net gaila, kad „Rytas“ atsisakė jo. Treneris geriau žino, bet man patiko, kaip jis žaidė „Ryte“.

Šiemet jis dominuoja Vokietijoje, jo klubas stovi antroje vietoje. Norėjau per šiuos „langus“ jį pasibandyti. Mačiau, kaip žaidžia „Ryte“ ar Prienuose, bet norėjau pačiupinėti, ką jis gali, ko negali. Man patiko, kaip jis sužaidė. Paklusnus, išpildo tai, ką reikia. Anksčiau matydavome, kad truputėlį perlaiko kamuolį, treniruočių metu tai akcentavome, kad kamuolys vaikščiotų ir juo galima greičiau atsikratyti. Jis tai puikiai šiandien įvykdė. Pora taktinių sprendimų buvo galima ir geresnių sugalvoti, bet negali žmogus šimtu procentų žaisti gerai. Aš patenkintas jo žaidimu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nuo pirmo „lango“ sudėtyje įvesti penki pakeitimai. Jaučiate, kad vyrai jau geriau supranta jūsų filosofiją nei pirmame „lange“?

Sakau, pakeitėme penkis žmones, bet mūsų stilius nepasikeitė. Jei pamenate, su makedonais mes taip pat agresyviai 40 minučių gynėmės.

Pasakysiu atvirai – mes daug treniruojamės. Truputėlį prisibijojau, kad jie bus nepratę, nes klubuose treniruojasi po kartą per dieną, o mes turėjome tris dienas, po dvi treniruotes per dieną, pasiekėme maksimumą ir bijojau, kad jie bus nepasiruošę tam agresyvumui, nes klubuose tai gali paruošti per mėnesį ar du, žmogus įpranta kentėti nuovargį, skausmą. Šiandien jie sudirbo.

REKLAMA

Treniruotų komandų pranašumas prieš netreniruotas ir yra, kad jie gali žaisti du ar tris kėlinius, o mes – 40 minučių. Suprantu, kad Europos čempionate to nepakaks, reiks ir meistriškumo, bet ta agresija ir stilius, kurį mes žaidžiame yra europinis, jau nekalbant apie Ispaniją, ten visos komandos taip žaidžia. Aš manau, kad mes esame teisingame kelyje. Kaip bus toliau – bus matyti, bet pradžia nėra bloga.

REKLAMA

Kaip jums Mindaugo Kuzminsko skrydis antrame kėlinyje?

Viskas su Mindaugu gerai, gerai buvo ir pirmame mače su makedonais. Antrosiose rungtynėse jo neleidome. Aš gerbiu ir žinau, pats žaidžiau lygiai 40-ties metų. Atsistatyti per dvi dienas yra sunku. Šiandien jis buvo puikios formos, mes jį truputį pataupėme per treniruotes. Jam tiek žinių nereikia, tai jis jau moka, jam reikia šviežumo. Tuo sunkiausiu momentu jis buvo raktas, kuriuo perlaužėme rungtynes.