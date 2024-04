Stebuklingas žygis tęsiasi: išsigelbėjęs „Bayer“ toliau keliauja be pralaimėjimų

Vokietijos čempionų titulą praėjusiame ture užsitikrinusi „Bayer“ komanda dar kartą buvo arti savo serijos užbaigimo. Rungtynėse su „Borussia“ jie išsigelbėjo jau aštuntąją pridėto laiko minutę išplėšdami lygiąsias 1:1. „Borussia“ buvo per žingsnį nuo pirmojo oponentų pralaimėjimo sezone įteikimo.

81-ąją minutę juos namuose į priekį išvedė Nicklasas Fullkrugas. Visgi, Xabi Alonso auklėtiniai eilinį kartą šiame sezone pademonstravo, jog jie nenusiteikę turėti pralaimėjimų.

Paskutinę, aštuntąją, pridėto laiko minutę po kampinio kamuolį į oponentų vartus pasiuntė Josipas Stanisičius.

Tai buvo jau 45-osios rungtynės iš eilės, per kurias „Bayer“ nepralaimėjo. Tai geriausias visų laikų pasiekimas Europos stipriausiose lygose.

