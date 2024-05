Stebuklas pasaulio čempionate: austrai per kėlinį panaikino 5 įvarčių atsilikimą

Kanadiečius anksti į priekį išvedė Dylano Cozenso (6:34 min.) bei Kaideno Guhle (9:21) įvarčiai. Benjaminas Nissneris (10:11) vėliau sušvelnino atsilikimą iki minimumo, bet čia pat Bowenas Byramas (13:29) grąžino kanadiečiams saugesnę persvarą. Triuškinantį pranašumą kanadiečiai susikrovė antrajame kėlinyje, kai pasižymėjo Jaredas McCannas (22:57), ledo ritulio vunderkindas Connoras Bedardas (29:32) bei Pierre‘as-Lucas Dubois (37:56).

Favoritai kiek atsipalaidavo trečiajame kėlinyje, kai per mažiau nei minutės atkarpą praleido 2 įvarčius – tiksliai smūgiavo Benjaminas Baumgartneris (43:14) bei Peteris Schneideris (44:08). Negana to, įvartį pridėjo ir Dominicas Zwergeris (50:41), tarsi iš niekur atgaivinęs intrigą.

Kanadiečių pačiūžos dar labiau ėmė „svilti“ po Peterio Schneiderio įvarčio (55:56), kai skirtumas sumažėjo iki minimumo (6:5). Likus žaisti minutę įvyko stebuklas – Marco Rossi (59:11) perėmė ritulį ir išlygino rezultatą, o kanadiečiai išbarstė visą 5 įvarčių pranašumą (6:1, 6:6).

WE ARE TIED!😱 Austria scored 5 goals in the third.🇦🇹 #MensWorlds #CANAUT pic.twitter.com/ZtPXBXwpmm